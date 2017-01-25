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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Мэттью Гуд присоединился к актёрскому составу сериала «Корона»

Мэттью Гуд пополнил основной актёрский состав второго сезона исторической драмы Netflix «Корона» — триумфатора минувшей церемонии вручения наград «Золотой глобус». Ему досталась роль графа Сноудона (Энтони Армстронг-Джонс) — светского фотографа и кинорежиссёра, который был женат на сестре королевы Елизаветы II принцессе Маргарет Роуз Виндзор c 1960 по 1978 годы.

В последнее время актёра всё чаще можно увидеть в многосерийных постановках. Среди его последних и наиболее ярких сериальных работ — роль гонщика и кавалера Леди Мэри в финальном сезоне «Аббатства Даунтон», а также ищущего правосудия юриста Финна Полмара в драме CBS «Хорошая жена».

Съёмки второго сезона «Короны» в самом разгаре, премьера запланирована на конец 2017 года.

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Корона
 9 января«Золотой глобус 2017» — победители 27 сентября 2016 года«Корона» — второй трейлер сериала

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