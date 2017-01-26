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Первоисточник: www.kickstarter.com Прямая ссылка на новость:
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«Апокалипсис сегодня» на «Кикстартере»

Даже таким именитым режиссёрам, как Фрэнсис Форд Коппола, иногда нужна помощь публики. Так, сегодня была анонсирована игровая адаптация всеми известного фильма «Апокалипсис сегодня». Но чтобы игра о всех «прелестях» войны увидела свет, фанатами придётся проспонсировать проект на «Кикстартере» и собрать 900 тысяч долларов.

Оригинальный фильм рассказывал историю капитана Уилларда (Мартин Шин), которого отправляли в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника Курца (Марлон Брандо), создавшего в отдаленном районе нечто вроде собственного королевства насилия и вседозволенности.

Apocalypse Now: The Game перескажет нам события оригинального фильма в формате психоделической хоррор-RPG. Хотите выжить в суровом мире игры? Для этого вам потребуются различные ресурсы, необходимые для выживания во время войны во Вьетнаме: вода, еда, оружие, бензин, информация. Спешим расстроить тех, кто привык решать все спорные вопросы с помощью грубой силы: сами разработчики отмечают, что «Это вам не Call of Duty».

В кресле главного постановщика игры мы увидим Монтгомери Маркланда, продюсера Wasteland 2 и Torment: Tides of Numenera. Исполнительным продюсером назначен Лоуренс Либерти, который в своё время продюсировал Fallout: New Vegas, The Witcher и Neverwinter Nights 2. За сюжет отвечает Роб Аутен, написавший сценарии для таких игр как Gears of War: Judgment и Battlefield: Hardline. Консультировать команду будет Джош Сойер, геймдизайнер из Obsidian (Icewind Dale, Pillars of Eternity). Ну а Фрэнсис Форд Коппола продюсирует игру через свою компанию American Zoetrope (сооснователь, кстати, Джордж Лукас).

Сборы только начались и у разработчиков есть ещё 29 дней для поднятия всей суммы, поэтому пожелаем им успехов. Что касается выхода Apocalypse Now: The Game, то раньше 2020 года Апокалипсис, к сожалению, не настанет.

 
 
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Видео Апокалипсис сегодня Apocalypse Now: The Game

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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