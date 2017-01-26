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Resident Evil 7 – рейтинги и оценки критиков

Оценки и рейтинг Resident Evil 7 развеяли все опасения относительно развития известной японской серии – очередная номерная часть выделяется кардинально обновлённой концепцией, одновременно сохраняя дух классических выпусков франчайза.

Автор рецензий подмечают идеальное сочетание экшена и хоррора – Resident Evil 7: Biohazard всё-таки не превратилась в идейный клон какого-нибудь Outlast и больше всего похожа на самую первую игру сериала. Впрочем, «Канобу» отмечает некоторое сходство с Alien: Isolation – в плохом смысле; значимую часть игры за главным героем охотится бессмертный враг, который достаточно быстро превращается в надоедливую преграду и обузу с предсказуемым паттерном поведения. При этом практически все авторы всё равно хвалят повествовательную часть – камерную и при этом наиболее адекватную чуть ли не из всех выпусков Resident Evil.

В любом случае отзывы о Resident Evil 7 преимущественно восторженные – красивый, страшный и интересный боевик.

Другие значимые релизы января тоже родом из Японии. Gravity Rush 2 получила сдержанно положительные оценки – экшен про антигравитационную девочку не сильно отличается от оригинальной игры 2012 года, вышедшей изначально для портативной PS Vita. Приятный стиль, простенький сюжет, слегка однообразный геймплей.

А вот Yakuza 0 – великолепный повод приобщиться к не шибко популярной в России серии. Игра не ошарашивает неофитов непонятным сюжетным контекстом и кучей персонажей, плавно знакомя с ярким миром японских криминальных структур. При этом все любители и давно знакомые с предшествующими Yakuza найдут массу знакомых отсылок и фансервиса.

Рецензии и оценки Resident Evil 7 и других важных игр последней недели можно посмотреть по ссылкам ниже.

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