Роли исполняют: Джейкоб Трамбле и Наоми Харрис

Джейкоб Трамбле («Комната», «Сомния») снимется у режиссёра Шейна Блэка в фильме «Хищник». Да, главный постановщик любит и умеет работать с юными актёрами и даже история про инопланетного охотника не станет исключением.

Трамбле исполнит роль сына персонажа Бойда Холбрука — бывшего морпеха, который узнаёт о существовании Хищника, но не может поделиться своим знанием по той простой причине, чем ему не верят.

В постановке также участвуют Томас Джейн, Треванте Родес, Оливия Манн, Стерлинг Браун и Кигэн-Майкл Ки.

Блэк написал сценарий, который продолжит развитие франчайза после событий первых двух фильмов.

Премьера намечена на 9 февраля 2018 года.

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Она исполнит роль генетика-моралиста, которая будет помогать персонажу Джонсона — защитнику всевозможных животных.

Режиссирует кино Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»). Сценарий в данный момент переписывают Карлтон Кьюз и Райан Кондал. Основная сюжетная линия останется прежней — протагонист будет сражаться с тремя гигантскими зверюгами: обезьяной Джорджем, ящером Лиззи и оборотнем Ральфом (это экранизация очень старой аркады!).

Студия New Line планирует выпустить кино 20 апреля 2018 года.