«Цугумомо» — авторы, сэйю, тизер

Новым комплектом сэйю обогатилась экранизация романтически-комедийной манги Ёщиказу Хамады «Цугумомо» (Tsugumomo), которая выходит в весеннем сезоне.
Самое драгоценное сокровище Казуи Кагами — пояс оби, доставшийся ему от покойной матери, который он постоянно носит с собой. В один прекрасный день жизнь Казуи резко меняется — он оказывается на краю гибели, но его жизнь спасает появившаяся из пояса дух-цукумогами по имени Кириха. Она называет Казую своим господином, и отныне поселяется у него дома. А вскоре нашего героя ждёт череда встреч и с другими девушками, в результате которой его жизнь резко пойдёт кувырком…
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Сэйю
|Казуя Кагами
|Юко Санпей
|Боруто Узумаки в «Наруто: Боруто», Рентон Тёрстон в «Эврике Семь»
|Кириха
|Наоми Оозора
|Сюзанна Хопкинс в «Генщикен: Второй сезон», Инари Фущими в «Инари, лисы и волшебная любовь»
|Кукури
|Кубо Юрика
|Ханаё Коизуми в «Любовь вживую! Проект "Школьный идол"», Локи в «Цеплять девушек в Подземелье дурно?»
|Кокуё
|Эрико Мацуи
|Исузу в «Логе горизонта», Бенио Ёномори в «Помолвке с неопознанным»
|Чисато Чикаищи
|Норико Щибасаки
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Авторы
|Режиссёр, сценарист
|Рёичи Курая
|эпизоды «Города, в котором ты живёшь»
|Дизайнер персонажей
|Киётака Накахара
|Музыка
|Ясухару Таканащи
|«Фэйри Тэйл», «Лог горизонта»
|Студия
|Zero-G