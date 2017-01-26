 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX Стивен Моффат и Марк Гэтисс рассказали о пятом сезоне «Шерлока» «Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии Новости аниме — лучшее за неделю «Звёздный путь: Дискавери» принял на борт Джеймса Фрейна и готов к очередному переносу даты премьеры
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Цугумомо» — авторы, сэйю, тизер
Промо-арт аниме «Цугумомо»

Новым комплектом сэйю обогатилась экранизация романтически-комедийной манги Ёщиказу Хамады «Цугумомо» (Tsugumomo), которая выходит в весеннем сезоне.

Самое драгоценное сокровище Казуи Кагами — пояс оби, доставшийся ему от покойной матери, который он постоянно носит с собой. В один прекрасный день жизнь Казуи резко меняется — он оказывается на краю гибели, но его жизнь спасает появившаяся из пояса дух-цукумогами по имени Кириха. Она называет Казую своим господином, и отныне поселяется у него дома. А вскоре нашего героя ждёт череда встреч и с другими девушками, в результате которой его жизнь резко пойдёт кувырком…

Сэйю
Казуя Кагами Юко Санпей Боруто Узумаки в «Наруто: Боруто», Рентон Тёрстон в «Эврике Семь»
Кириха Наоми Оозора Сюзанна Хопкинс в «Генщикен: Второй сезон», Инари Фущими в «Инари, лисы и волшебная любовь»
Кукури Кубо Юрика Ханаё Коизуми в «Любовь вживую! Проект "Школьный идол"», Локи в «Цеплять девушек в Подземелье дурно?»
Кокуё Эрико Мацуи Исузу в «Логе горизонта», Бенио Ёномори в «Помолвке с неопознанным»
Чисато Чикаищи Норико Щибасаки

Авторы
Режиссёр, сценарист Рёичи Курая эпизоды «Города, в котором ты живёшь»
Дизайнер персонажей Киётака Накахара
Музыка Ясухару Таканащи «Фэйри Тэйл», «Лог горизонта»
Студия Zero-G
 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Цугумомо (Tsugumomo)

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 198. Это не тот хер, который вы ищете
 
Кино Две рецензии на фильм «Мачо и Ботан – 2»
 
Игры Рецензия на игру Life is Strange
 
Кино «Золотой глобус 2017» — победители
 
Кино Международный трейлер фильма «Геракл»
 
КиноСериалы Розыгрыш приставки Defender Smart Android HD2
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Знакомимся с Gravity Rush 2 Final Fantasy - японские геймеры назвали любимых женских героинь легендарного сериала Square Enix Разработчик Ori and the Blind Forest назвал Xbox Scorpio "полноценной консолью нового поколения" Nintendo Switch - опубликовано видео с демонстрацией взаимодействия с мультисенсорным экраном новой приставки Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue поступил в продажу на территории России
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика