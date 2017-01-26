«Цугумомо» — авторы, сэйю, тизер

Новым комплектом сэйю обогатилась экранизация романтически-комедийной манги Ёщиказу Хамады «Цугумомо» (Tsugumomo), которая выходит в весеннем сезоне.

Самое драгоценное сокровище Казуи Кагами — пояс оби, доставшийся ему от покойной матери, который он постоянно носит с собой. В один прекрасный день жизнь Казуи резко меняется — он оказывается на краю гибели, но его жизнь спасает появившаяся из пояса дух-цукумогами по имени Кириха. Она называет Казую своим господином, и отныне поселяется у него дома. А вскоре нашего героя ждёт череда встреч и с другими девушками, в результате которой его жизнь резко пойдёт кувырком…