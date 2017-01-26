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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Warner Bros. и DC Films заказали «Флэшу» новый сценарий

Проблемность фильма «Флэш» из расширенной киновселенной DC стала настолько очевидной для студии Warner Bros. Pictures, что для проекта нашли нового сценариста. Джоби Харольд перепишет сюжет с чистого листа, ранее Харольд полировал «Меч короля Артура».

В мусорную корзину (или в печку) отправляется сценарий, над которым работали два несостоявшихся режиссёра «Флэша» — Сет Грэм-Смит и Рик Фамуиива.

Разумеется, выход «Флэша» задерживается и вряд ли состоится в 2018 году, но исполнитель главной роли Эзра Миллер не против, он готовится к съёмкам в «Фантастических тварях и где они обитают 2» (сиквел премьерутся 16 ноября 2018 года).

В фильме также участвуют Кирси Клемонс (Айрис Уэст) и Билли Крудап (отец главного героя — Генри Аллен).

Флэш и другие ключевые игроки комиксов DC — Супермен (Генри Кавилл), Бэтмен (Бен Аффлек), Чудо-женщина (Галь Гадот), Аквамен (Джейсон Момоа) и Киборг (Рэй Фишер) — в ближайшее время окажутся вместе в фильме режиссёра Зака Снайдера «Лига справедливости». Премьера намечена на 16 ноября 2018 года.

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