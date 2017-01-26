Сайт Polygon невзначай слил анонс Pillars of Eternity 2: Deadfire от студии Obsidian Entertainment. Новость, само собой, быстренько удалили, но все мы знаем, что однажды слитое в интернет назад уже не забрать.

Как и в случае с первой частью, часть финансирования игры студия планирует переложить на фанатов. Но если оригинал получал средства через «Кикстартер», то деньги на Pillars of Eternity 2: Deadfire потекут через Fig — тот самый сайт, где пользователи могут вкладываться в разработку не только ради получения коллекционных копий игры и прочих вещественных бонусов, но и в обмен на процент от продаж. Сборы должны стартовать уже сегодня (и, учитывая слив, они могут начаться раньше запланированного), а минимальной целью будет назначен 1,1 миллиона долларов.

Pillars of Eternity 2: Deadfire будет прямым сикелом первой части (и, скорее всего, позволит перенести в неё свои сохранения), а сюжет будет вращаться вокруг каменного титана, всё это время спавшего под крепостью героев Каэд Нуа. Завязка, к сожалению, не оставит камня на камне от вашего любимого жилища, зато погоня за ответами обещает быть весёлой: игра позволит путешествовать по земле и морям, наведываться в гости к новым цивилизациям и поражаться тому, что у NPC есть свой влияющий на квесты график жизни.