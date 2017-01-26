Illumination Entertainment и Universal Pictures анонсировали график дальнейшего отупения населения планеты Земля. Запоминайте!

«Миньоны 2» выходят 3 июля 2020 года.

Первая часть обрушилась на мир в 2015 году и благодаря ужасным сатанинским ритуалам собрала $ 1,15 млрд. Мультфильм успешно понизил коллективный коэффициент интеллекта человечества на несколько пунктов. Удивительно, что им требуется пять лет для вызова сиквела из пучины ада, видимо, нужно подождать новых поколений для сбора урожая невинных душ.

«Тайная жизнь домашних животных 2» выходит 3 июля 2019 года.

Вторая часть продолжит рассказывать историю любимцев после того, как их хозяева выходят из дома по своим насущным делам. Вернутся сценарист Брайан Линч и режиссёр Крис Рено.

«Зверопой 2» выйдет 25 декабря 2020 года.

Ещё одна вселенная про говорящих и поющих животных, на данный момент собравшая $ 429,8 млн. «Зверопой» повествует о проводимом конкурсе талантов. Сиквел, скорее всего, покажет второй сезон или расскажет о провальной карьере победителей первой части.