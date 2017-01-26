 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый Подкаст на колёсах. «Три икса: Мировое господство» Adult Swim объявил дату выхода пятого сезона «Самурая Джека» Нил Гейман и Amazon работают над адаптацией «Благих знамений» «Звёздный путь: Дискавери» принял на борт Джеймса Фрейна и готов к очередному переносу даты премьеры
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
4

Официальные даты выхода «Миньонов 2», «Тайной жизнь домашних животных 2» и «Зверопоя 2»

Illumination Entertainment и Universal Pictures анонсировали график дальнейшего отупения населения планеты Земля. Запоминайте!

«Миньоны 2» выходят 3 июля 2020 года.

Первая часть обрушилась на мир в 2015 году и благодаря ужасным сатанинским ритуалам собрала $ 1,15 млрд. Мультфильм успешно понизил коллективный коэффициент интеллекта человечества на несколько пунктов. Удивительно, что им требуется пять лет для вызова сиквела из пучины ада, видимо, нужно подождать новых поколений для сбора урожая невинных душ.

«Тайная жизнь домашних животных 2» выходит 3 июля 2019 года.

Вторая часть продолжит рассказывать историю любимцев после того, как их хозяева выходят из дома по своим насущным делам. Вернутся сценарист Брайан Линч и режиссёр Крис Рено.

«Зверопой 2» выйдет 25 декабря 2020 года.

Ещё одна вселенная про говорящих и поющих животных, на данный момент собравшая $ 429,8 млн. «Зверопой» повествует о проводимом конкурсе талантов. Сиквел, скорее всего, покажет второй сезон или расскажет о провальной карьере победителей первой части.

4 Обсудить
Темы
 
Миньоны 2 Тайная жизнь домашних животных 2 Зверопой 2

Тоже интересно

 
Аниме «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» — тизер
 
Критика новинок проката
 
Начались съёмки фильма «Стражи галактики 2»
 
Ролик с Суперкубка фильма «Пятьдесят оттенков серого»
 
Промо-арт «Терминатор. Генезис»
 
«Полицейский из Беверли-Хиллз» — рекламный ролик канала Film4
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Gravity Rush 2 возглавила японские чарты и заметно превзошла по стартовым продажам первую часть с PlayStation Vita Zero Escape: The Nonary Games - опубликованы первые скриншоты переиздания 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors и Zero Escape: Virtues Last Reward В Hitman появится новый режим сложности для хардкорщиков Знакомимся с Gravity Rush 2 Final Fantasy - японские геймеры назвали любимых женских героинь легендарного сериала Square Enix
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика