Представляем вашему вниманию CG-трейлер The Surge, футуристического клона Dark Souls от авторов Lords of the Fallen. Слишком информативным видео назвать нельзя, но из него становится понятно, что процедура «надевания» экзо-костюма является не самой приятной на свете.

Вместе с трейлером стала известна и приблизительная дата выхода The Surge — май.