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Первоисточники: deadline.comtvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:

Криминальная драма «Манифест» пополнила свой актёрский состав

Кабельный канал Discovery продолжает пополнять актёрский состав криминальной драмы «Манифест». На сей раз в кастинг-лист вошли Марк Дюпласс («Лига»), Джереми Бобб («Больница Никербокер»), Линн Коллинз («Настоящая кровь»), Катя Херберс («Оставленные») и Брайан Ф. О’Бирн («Волшебники»). Ранее выяснилось, что обладательница премии «Эмми» Джейн Линч («Лузеры») сыграет одну из ключевых ролей — бывшего Генерального прокурора США Джанет Рено. Все они присоединятся к ранее записавшимся в проект Полу Беттани, Сэму Уортингтону, Крису Ноту и Кише Касл-Хьюз.

Драма расскажет историю специалиста по лингвистике, агента ФБР Джима Фитцжеральда (Уортингтон), который при помощи передовых методов сбора данных сумел выйти на след Теда Качинского (Беттани) по прозвищу Унабомбер — одного их самых известных криминальных вундеркиндов в мире, рассылавшего по почте самодельные бомбы.

Дюпласс сыграет Дэвида Качинского — младшего брата Теда; Херберс досталась роль жены Дэвида. Бобб перевоплотится в Стэна Коула — матёрого фэбээровца, сквернослова и «цепного пса» главы отдела ФБР в Сан-Франциско Дона Акермана (Нот). Коллинз сыграет специалиста по лингвистике из Стэнфорда. О’Бирн изобразит Фрэнка Макэлпина — психолога-криминалиста ФБР и профессора-куратора Фитцжеральда в области поведенческого анализа.

Шоураннером и режиссёром выступает Грег Яйтанс («Банши»). Сценарий пишет Эндрю Содроски, который вдобавок числится исполнительным продюсером проекта наравне с Яйтансом, Кевином Спейси, Дэной Брунетти, Троем Сирером и Джоном Голдвином. Производством займутся компании Trigger Street и Lionsgate Television.

Съёмки начнутся 30 января в Атланте. Премьера первого сезона запланирована на конец этого года.

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