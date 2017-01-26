«А как же Боб?» получит сериальный ребут с женщинами в главных ролях

Канал NBC заказал съёмки пилотного эпизода комедийного сериала «А как же Барб?» по мотивам знаменитого фильма Фрэнка Оза «А как же Боб?» с Биллом Мюрреем и Ричардом Дрейфусом в главных ролях.

В оригинальной кинокартине 1991 года страдающий расстройством психики Боб Уайли следует за своим психотерапевтом Лео Марвином в отпуск. Нежеланная встреча оборачивается благом как для пациента, так и для доктора, и всей его семьи.

Дабы не отставать от современных тенденций, создатели телевизионного ребута сменили главным героям пол, сохранив костяк сюжета: психотерапевт делает всё, чтобы избавиться от своей самой проблемной и назойливой пациентки, но лишь обретает в её лице нового раздражающего домочадца.

Студия впервые задумалась над перезапуском еще в 2015 году, однако разработка откладывалась из-за нехватки свежих идей и талантливых сценаристов. Теперь же на борт в качестве сценаристов и исполнительных продюсеров ступили Джо Порт и Джо Вайсман, работавшие над многосерийными комедиями «Новенькая» и «Офис». Производством занимается ABC Studios.