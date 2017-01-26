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Поиграем на PC: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom и Ace Combat 7: Skies Unknown

Издательство Bandai Namco объявило о решении выпустить пару своих ожидаемых игр, до сего момента значившихся эксклюзивами PS4, за пределами консоли от Sony.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom выйдет на PS4 и PC.

Ace Combat 7: Skies Unknown же выйдет не разом на PS4, PC и Xbox One. Впрочем, владельцы PS4 получат «Отдельные уровни и другие уникальные особенности для PlayStation VR».

Обе игры не имеют сколь-нибудь чётких дат выхода, зато у Ace Combat 7 появился расширенный трейлер с русскими субтитрами.

 
 
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Видео Ace Combat 7: Skies Unknown (PC, PlayStation 4, Xbox One) Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (PC, PlayStation 4)
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