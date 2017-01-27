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Первые сборы «Притяжения»

Всем, разумеется, невтерпёж узнать: а как там со сборами у «Притяжения» — научно-фантастического фильма режиссёра Фёдора Бондарчука?

По неофициальным данным, всё очень неплохо, хотя и без сотрясающих основы кассовых достижений рекордов: кино в четверг сумело заработать 47-48 млн рублей. При таком старте «Притяжение» может рассчитывать на 300 млн за первые четыре дня — при условии высокой зрительской активности.

Проводить параллели с отечественной фантастикой как-то не с руки — её у нас для этого слишком мало. Ну не сравнивать же сборы «Притяжения» с, извините, «Вычислителем»? Хотя если вам так уж хочется знать, сколько собрал «Вычислитель», то никаких проблем — 30 млн за стартовый уик-энд.

Поэтому проведём параллели с предыдущими режиссёрскими работами Бондарчука. Итак, сколько они зарабатывали на первых выходных?

  1. «Сталинград» — 525 млн
  2. «Обитаемый остров» — 317 млн
  3. «9 рота» — 178 млн
  4. «Обитаемый остров: Схватка» — 132 млн

В принципе, «Притяжение» выступает на уровне прошлогодних отечественных тяжеловесов. К примеру, «Викинг» собрал за первый день 53 млн, «Экипаж» — 63 млн. Зрительские отзывы у «Притяжения» преимущественно положительные, так что кассовая судьба будет благосклонна, хотя до миллиарда финальных кассовых сборов кино вряд ли долетит.

Впрочем, «Притяжению» собирать столько и не нужно — бюджет фильма составил всего 380 млн рублей. Для сравнения, на «Экипажа» потратили 650 млн, а на «Викинга» — 1,25 млрд.

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Притяжение

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