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Роли исполняют: Лора Вандервурт, Ханна Андерсон и Энди Серкис

Лора Вандервурт (на фотографии) и Ханна Андерсон присоединились к актёрскому ансамблю фильма «Пила: Наследие». Новая часть пыточной порнушки выходит 27 октября 2017 года — за четыре дня до Хэллоуина.

Также стало известно, что новая «Пила» уже целиком снята ещё в ноябре, а сейчас нам просто рассказывают про кастинг, но не про сюжет.

Кино срежиссировали Майкл Спириг и Питер Спириг («Воины света» и «Патруль времени») по сценарию Пита Голдфингера, Джоша Столберга и двух создателей франчайза — Джеймса Вана и Ли Уоннелла.

Все предыдущие семь частей суммарно собрали $ 870 млн.

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Начались съёмки марвеловского фильма «Чёрная пантера» и с ними пришло официальное подтверждение участия Энди Серкиса. Его персонаж — Улисс Клоу — появился в «Мстителях: Эре Альтрона».

Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки») — автор сценария и режиссёр картины.

Главные роли давно заняли Чедвик Боузман, Люпита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Уинстон Дьюк, Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер и Мартин Фриман.

После событий «Первого мстителя: Противостояния» Т’Чалла возвращается домой — изолированную от внешнего мира, но невероятно технологически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы стать Королём. Но тут появляется старый враг и (как водится) судьба мира оказывается под угрозой.

Кино выйдет 16 февраля 2018 года.

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Темы
 
Пила: Наследие Чёрная Пантера

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