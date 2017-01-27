Everywhere — новая игра от выходцев из Rockstar

Не прошло и трёх дней с момента последней новости про Лесли Бензиса, как стало известно, что его студия пополнилась ещё парочкой ветеранов из Rockstar Games. Давайте знакомиться — Колин Энтвистл и Мэттью Смит. Оба принимали непосредственное участие в создании Grand Theft Auto V. Компания уже насчитывает 30 человек и останавливаться на этом не собирается, вовсю нанимая новых сотрудников.

Их будущий проект успел получить название — Everywhere. Из названия следует, что он позволит игрокам отправиться куда угодно (в пределах открытой игровой карты, само собой) и делать все, что душе угодно. Но лучше мы не будем строить теории и передадим слово авторам:

Геймеры становятся умнее и требуют всё большего от игр, и мы хотим дать им настоящую свободу, свободу жить в наших мирах так, как они сами этого хотят. Наша цель заключается в создании огромного количества игровых элементов, которые помогут не только рассказать наши истории, но и дать участникам возможность самим выбирать те вещи, которые их больше всего интересуют. Everywhere очень отличается от GTA. Возможно, в ней будет присутствовать сатира, но общий настрой будет совершенно другой, и именно игроки будут решать, какой именно. Лесли Бензис

Проект направлен на предоставление огромной свободы с достаточным количеством игровых возможностей. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали, что они имеют непосредственное отношение к постоянно меняющемуся миру вокруг них, что они живут в настоящей альтернативной реальности. Мэттью Смит

Everywhere разрабатывается на Амазоновском движке Lumberyard, ну а релиз запланирован на консолях (правда, ввиду того, что сроков выхода пока нет — неизвестно на каких консолях) и PC.