Первый трейлер и авторский состав OVA «Некопара»

В самом конце прошлого года компания Sekai Project запустила Kickstarter-кампанию, нацеленную на сбор средств на OVA-экранизацию популярной серии визуальных новелл «Некопара» (Nekopara). Изначальной целью было создание двадцатиминутной овашки, для чего просили двести тысяч долларов, обещая, однако, увеличивать хронометраж на десять минут за каждые дополнительные сто тысяч условных единиц, но не более шестидесяти минут. Учитывая безумную популярность первоисточника, в успешном сборе нужной суммы для покрытия базовой цели сомневаться не приходилось, что и произошло всего через час после старта кампании.

На данный момент собрано уже более шестисот тысяч долларов, а это значит, что мы получим часовую экранизацию, которая не только покроет первую визуальную новеллу, но и добавит к ней новых деталей, плюс в овашку будут сразу включены субтитры на девяти языках, включая русский.

Что такое NEKOPARA? Кошачий рай! Кащю Миназуки, сын древнего и уважаемого рода японских кондитеров решил переехать, чтобы открыть свою собственную кондитерскую «Ла Солей». Во время отъезда среди своего багажа он обнаружил двух спрятавшихся кошкодевочек, Чоколу и Ваниллу, которых вырастили в семье Кащю. Он попытался отправить их обратно, но после долгих уговоров сдался, и в итоге они открыли «Ла Солей» вместе. Сюжет повествует о жизни юного кондитера с двумя милыми кошкодевочками, сильно-сильно любящими своего хозяина и изо всех сил старающимися помочь ему в бизнесе.

Авторы Режиссёр Хироки Хаящи «Эль-Хазард: Странники» Сценарий ixtl x FelixFilm Автор оригинального дизайна персонажей Саёри Дизайнер персонажей Кениичи Курата Композитор Акихико Ямагучи

Выход аниме намечен на эту весну.

На днях же авторы выложили первой трейлер грядущей OVA, позволяющий понаблюдать за кошкодевочками во всей красе: