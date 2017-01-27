Пола Пэттон исполнит главную роль в летней драме ABC «Посередине»

Полу Пэттон («Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Варкрафт») утвердили на главную роль в сверхъестественном триллере «Посередине» на канале ABC — американской версии южнокорейского сериала.

Лора Прайс (Пэттон) — успешный новостной продюсер и любящая мать, которая уверена, что её дочь Серена будет убита. Она не знает, кто её убьёт и по какой причине, но точно знает, когда, где и как это случится. И нет, она не сумасшедшая. Все попытки Лоры уберечь дочь от смерти безуспешны, и непреклонная судьба ведёт Серену в лапы к её убийце.

Сценарий напишет Стивен Толкин («Легенда об искателе»). Вдобавок он выступит исполнительным продюсером наряду с Айван Фецэн и Джозефом Бройдо. Производством займётся канадская компания Thunderbird Entertainment в сотрудничестве с ITV Studios America.

Съёмки пройдут в Ванкувере. Премьера первого десятисерийного сезона состоится этим летом.