«Любовный Ком: Мы любим рис» — авторский состав и сейю

Как известно, японцы славятся своей огромной любовью снимать аниме о всякой всячине, по пути трансформируя её в милых девочек. Так мы получили аниме про игровые консоли, боевые корабли, операционную систему Windows и много другое. Однако авторы оригинального, во всех смыслах, аниме-сериала «Любовный Ком: Мы любим рис», (Love Kome: We Love Rice) решили сделать ставку на женскую аудиторию и снять аниме про разные сорта риса, превратившиеся в бисёненов.

В Академии Кокурицу Инахо пятеро учеников (образ каждого из них вдохновлён одним из сортов риса) разворачивают кампанию, целью которой является добиться вытеснения хлеба как основного зернового продукта в школе. Они организуют группу «Любим рис» и готовятся выступить на Празднике урожая, чтобы убедить всех в многочисленных (в том числе и вкусовых) преимуществах рисовых зёрен.

Авторы Режиссёр Юта Ямазаки Режиссёр сериала Юта Ямадзаки Сценарист Такащи Ифукубе Дизайнер персонажей Левин Аой Композитор Тору Накано Студия Encourage Films

Выход сериала запланирован на весну.