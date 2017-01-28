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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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«Любовный Ком: Мы любим рис» — авторский состав и сейю

Как известно, японцы славятся своей огромной любовью снимать аниме о всякой всячине, по пути трансформируя её в милых девочек. Так мы получили аниме про игровые консоли, боевые корабли, операционную систему Windows и много другое. Однако авторы оригинального, во всех смыслах, аниме-сериала «Любовный Ком: Мы любим рис», (Love Kome: We Love Rice) решили сделать ставку на женскую аудиторию и снять аниме про разные сорта риса, превратившиеся в бисёненов.

В Академии Кокурицу Инахо пятеро учеников (образ каждого из них вдохновлён одним из сортов риса) разворачивают кампанию, целью которой является добиться вытеснения хлеба как основного зернового продукта в школе. Они организуют группу «Любим рис» и готовятся выступить на Празднике урожая, чтобы убедить всех в многочисленных (в том числе и вкусовых) преимуществах рисовых зёрен.

Авторы
Режиссёр Юта Ямазаки
Режиссёр сериала Юта Ямадзаки
Сценарист Такащи Ифукубе
Дизайнер персонажей Левин Аой
Композитор Тору Накано
Студия Encourage Films

Сэйю
Нищики Саша Чихару Саващиро Щиира Эйган в «Белоснежке с красными волосами»
Хикари Хино Марк Ищии Лев Хайба в «Волейбол! 2»
Комачи Акита Мисаэ Комори
Мару Нико Нина Тамащиро
Боре Хитоме Соуске Сома Вестульс в «Эндрайде»
Анн Джунья Эноки Сузуки в «Волейболе»
Шок Ютуо Сузуки Сакуя Ватануки в «Сервампе»
Карри Генки Окава Ки в «Номерах»
Чинко Бозу Томоказу Сугита Саката Гинтоки в «Гинтаме»
Мори но Кума-сан Мафия Каджита
Мана Мусуме Нацуко Хара Аматерасу в «Онигири»
Курова Щууто Морищита Ёччан в «Не моя вина, что я не популярна!»
Коро-нее Михо Масака Эмилио Лангхейм в «Эндрайде»
Камамбер Хиппо
Гуруми Саори Муракита
Гуруко Каори Сайто
Гуруэ Рико Сасаки Кёко в «Красотках, играющих в „Волшебный кран”»

Выход сериала запланирован на весну.

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Любовный Ком: Мы любим рис (Love Kome -We Love Rice-)

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