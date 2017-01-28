«Любовный Ком: Мы любим рис» — авторский состав и сейю

Как известно, японцы славятся своей огромной любовью снимать аниме о всякой всячине, по пути трансформируя её в милых девочек. Так мы получили аниме про игровые консоли, боевые корабли, операционную систему Windows и много другое. Однако авторы оригинального, во всех смыслах, аниме-сериала «Любовный Ком: Мы любим рис», (Love Kome: We Love Rice) решили сделать ставку на женскую аудиторию и снять аниме про разные сорта риса, превратившиеся в бисёненов.
В Академии Кокурицу Инахо пятеро учеников (образ каждого из них вдохновлён одним из сортов риса) разворачивают кампанию, целью которой является добиться вытеснения хлеба как основного зернового продукта в школе. Они организуют группу «Любим рис» и готовятся выступить на Празднике урожая, чтобы убедить всех в многочисленных (в том числе и вкусовых) преимуществах рисовых зёрен.
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Авторы
|Режиссёр
|Юта Ямазаки
|Режиссёр сериала
|Юта Ямадзаки
|Сценарист
|Такащи Ифукубе
|Дизайнер персонажей
|Левин Аой
|Композитор
|Тору Накано
|Студия
|Encourage Films
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Сэйю
|Нищики Саша
|Чихару Саващиро
|Щиира Эйган в «Белоснежке с красными волосами»
|Хикари Хино
|Марк Ищии
|Лев Хайба в «Волейбол! 2»
|Комачи Акита
|Мисаэ Комори
|Мару Нико
|Нина Тамащиро
|Боре Хитоме
|Соуске Сома
|Вестульс в «Эндрайде»
|Анн
|Джунья Эноки
|Сузуки в «Волейболе»
|Шок
|Ютуо Сузуки
|Сакуя Ватануки в «Сервампе»
|Карри
|Генки Окава
|Ки в «Номерах»
|Чинко Бозу
|Томоказу Сугита
|Саката Гинтоки в «Гинтаме»
|Мори но Кума-сан
|Мафия Каджита
|Мана Мусуме
|Нацуко Хара
|Аматерасу в «Онигири»
|Курова
|Щууто Морищита
|Ёччан в «Не моя вина, что я не популярна!»
|Коро-нее
|Михо Масака
|Эмилио Лангхейм в «Эндрайде»
|Камамбер
|Хиппо
|Гуруми
|Саори Муракита
|Гуруко
|Каори Сайто
|Гуруэ
|Рико Сасаки
|Кёко в «Красотках, играющих в „Волшебный кран”»
Выход сериала запланирован на весну.