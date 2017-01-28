Анонс аниме «Луна прекрасна»

В весеннем сезоне стартует оригинальный сериал «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei), который на данный момент имеет вполне сформированный состав создателей и довольно туманный синопсис (и ни одного нормального арта, увы).

Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году старшей школы. Вместе с двумя другими одноклассниками Чинацу Нищио и Такуми Хирой их объединяет череда взаимных договорённостей и чувств. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.