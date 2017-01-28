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Анонс аниме «Луна прекрасна»

В весеннем сезоне стартует оригинальный сериал «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei), который на данный момент имеет вполне сформированный состав создателей и довольно туманный синопсис (и ни одного нормального арта, увы).

Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году старшей школы. Вместе с двумя другими одноклассниками Чинацу Нищио и Такуми Хирой их объединяет череда взаимных договорённостей и чувств. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.

Авторы
Режиссёр Сейдзи Кищи «Ангельские ритмы!», «Арпеджио воронёной стали»
Сценарист Юуко Какихара «Оранж», «Утраченное небесами»
Дизайнер персонажей loundraw
Студия feel
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Луна прекрасна (Tsuki ga Kirei)

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