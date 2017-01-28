Телеовощи. Выпуск 149: Мы не ссым

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Собрано $527 из $550
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:45 —
|Новости
|00:33:50 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:52:40 —
|«Улица милосердия» — 2x01 (премьера сезона)
|01:01:35 —
|«Волшебники» — 2x01 (премьера сезона)
|01:08:18 —
|«Форс-мажоры» — 6х11
|01:18:52 —
|«Корпорация» — 1x09–10 (финал сезона)
|01:30:46 —
|«Родина» — 6x02
|01:34:49 —
|«Люцифер» — 2x12
|01:37:47 —
|«Мик» — 1x05–06
|01:41:13 —
|«Булл» — 1x12
|01:45:38 —
|«Флэш» — 3x10
|01:48:34 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x11
|01:52:33 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x04
|01:56:48 —
|«Хитрый Пит» — 1x03
|02:07:24 —
|«Лемони Сникет: 33 несчастья» — 1x03–04
|02:20:38 —
|«Табу» — 1x03
|02:30:15 —
|«В четырёх стенах» — 1x11
|02:33:08 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x03 (впечатления Льва)
|02:44:05 —
|«Волчонок» — 6x03 (впечатления Юрия)
|02:48:15 —
|«Рэй Донован» — 1x03 (впечатления Михаила)
|02:52:07 —
|Благодарим наших спонсоров
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