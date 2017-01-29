«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — сэйю

Полнометражка «Ночь коротка, так что гуляй, девочка» (Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome), та самая, что сиквел сериала «Мистические хроники четырёх с половиной татами» и одновременно экранизация романа Томихико Морими («Восторженного семейства»), обзавелась командой сэйю, которая частично совпадает с той, что работала над сериалом.
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Сэйю
|Семпай
|Ген Хощино
|Будда в «Святых юношах»
|Девушка С Чёрными Волосами
|Кана Ханадзава
|Тенщи в «Ангельских ритмах»
|Исполнительный руководитель школьного фестиваля
|Хирощи Камия
|Левай в «Атаке на Титана»
|Предводитель трусов
|Рюудзи Акияма
|Сейтаро Хигучи
|Кадзуя Накаи
|Дате Масамуне в «Сенгоку Басара»
|Хануки-сан
|Юко Каида
|Хануки в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
|Бог рынка старых книг
|Хироюки Ёщино
|Фаваро в «Ярости Бахамута», Оз в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
|Кико-сан
|Сейко Ниидзума
|Нисе-Дзёгасаки
|Дзюничи Сувабе
|Арчер в «Судьбе: Ночи схватки», Дзёгасаки в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
|Принцесса Дарума
|Аои Юки
|Мадока в «Волшебнице Мадоке Магике»
|Джонни
|Нобуюки Хияма
|Вирал в «Гуррен-Лагане»
|Тодо-сан
|Кадзухиро Ямадзи
|Винсент Ванетти в «91 дне»
|Ри Хаку
|Мугихито
|Кил Лоренц в «Евангелионе»
Действие разворачивается в Киото. Главный герой, известный только под именем Семпай, влюбляется в девушку, известную только под именем Девушка С Чёрными Волосами, и пытается привлечь её внимание.
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Авторы
|Режиссёр
|Масааки Юаса
|«Пинг-понг»
|Сценарист
|Макото Уэда
|«Мистические хроники четырёх с половиной татами»
|Дизайнер персонажей
|Юске Накамура
|«Мистические хроники четырёх с половиной татами»
|Композитор
|Мичиру Ощима
|«Стальной алхимик», «Академия ведьмочек»
|Студия
|Science SARU
Фильм выходит в японский прокат 7 апреля.