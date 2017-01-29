«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — сэйю

Полнометражка «Ночь коротка, так что гуляй, девочка» (Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome), та самая, что сиквел сериала «Мистические хроники четырёх с половиной татами» и одновременно экранизация романа Томихико Морими («Восторженного семейства»), обзавелась командой сэйю, которая частично совпадает с той, что работала над сериалом.

Действие разворачивается в Киото. Главный герой, известный только под именем Семпай, влюбляется в девушку, известную только под именем Девушка С Чёрными Волосами, и пытается привлечь её внимание.

Фильм выходит в японский прокат 7 апреля.