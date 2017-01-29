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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — сэйю
Постеры аниме «Ночь коротка, так что гуляй, девочка»

Полнометражка «Ночь коротка, так что гуляй, девочка» (Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome), та самая, что сиквел сериала «Мистические хроники четырёх с половиной татами» и одновременно экранизация романа Томихико Морими («Восторженного семейства»), обзавелась командой сэйю, которая частично совпадает с той, что работала над сериалом.

Сэйю
Семпай Ген Хощино Будда в «Святых юношах»
Девушка С Чёрными Волосами Кана Ханадзава Тенщи в «Ангельских ритмах»
Исполнительный руководитель школьного фестиваля Хирощи Камия Левай в «Атаке на Титана»
Предводитель трусов Рюудзи Акияма
Сейтаро Хигучи Кадзуя Накаи Дате Масамуне в «Сенгоку Басара»
Хануки-сан Юко Каида Хануки в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
Бог рынка старых книг Хироюки Ёщино Фаваро в «Ярости Бахамута», Оз в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
Кико-сан Сейко Ниидзума
Нисе-Дзёгасаки Дзюничи Сувабе Арчер в «Судьбе: Ночи схватки», Дзёгасаки в «Мистических хрониках четырёх с половиной татами»
Принцесса Дарума Аои Юки Мадока в «Волшебнице Мадоке Магике»
Джонни Нобуюки Хияма Вирал в «Гуррен-Лагане»
Тодо-сан Кадзухиро Ямадзи Винсент Ванетти в «91 дне»
Ри Хаку Мугихито Кил Лоренц в «Евангелионе»

Действие разворачивается в Киото. Главный герой, известный только под именем Семпай, влюбляется в девушку, известную только под именем Девушка С Чёрными Волосами, и пытается привлечь её внимание.

Авторы
Режиссёр Масааки Юаса «Пинг-понг»
Сценарист Макото Уэда «Мистические хроники четырёх с половиной татами»
Дизайнер персонажей Юске Накамура «Мистические хроники четырёх с половиной татами»
Композитор Мичиру Ощима «Стальной алхимик», «Академия ведьмочек»
Студия Science SARU

Фильм выходит в японский прокат 7 апреля.

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Ночь коротка, так что гуляй, девочка (Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome)
 16 декабря 2016 года«Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — анонс и тизер 19 января«Песня Лу на рассвете» — анонс, тизер

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