Новости кино — лучшее за неделю

- «Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии — на пересечении политкорректности и хорошего вкуса. А также голливудское прощение Мела Гибсона.
- Официальное название «Эпизода VIII» — «Звёздные войны: Последний джедай» — столько лет уже прошло, а он по-прежнему последний.
- «Золотая малина 2017» — номинанты на премию — если фильм популярный и со смешанной критикой, то уже достоин несладкой малины.
- Первые сборы фильма «Притяжение» — зритель пришёл и оставил порядочную сумму денег.
- «Лига справедливости» — новый кадр — незримое присутствие Человека из стали.
- Джеймс Кэмерон сомневается в нужности фильма «Чужой: Завет» — товарищу с одними «Аватарами» в голове слова не давали.
- Warner Bros. и DC Films заказали «Флэшу» новый сценарий — на колу мочало, начинай сначала.
- «Логан» официально получил возрастной рейтинг R — брутальный экшен и нецензурная брань провожают старого Росомаху в последний путь.
- «Джон Уик 2» — ролик о создании — Киану Ривз знает, как снимаются классные экшены: кровью и потом.