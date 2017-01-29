Метагалактический мегакинопортал
Новости аниме — лучшее за неделю
- «Девушки Фрэйм Армс» — синопсис, авторский состав, сэйю и трейлер — няшные миниатюрные андроиды сражаются друг с другом по воле обычной японской школьницы.
- Лысые монахи тоже хотят любви — околохентайное сёдзё о запретной любви.
- Диванные анимешники. Выпуск 4: Проклятый — долгожданное возвращение нашего второго, нерегулярного аниме-подкаста.
- «Цугумомо» — авторы, сэйю, тизер — на первый взгляд — обычный гаремник, но знакомые с первоисточником утверждают, что это экшен на грани хентая.
- «Любовный Ком: Мы любим рис» — авторский состав и сейю — неделю назад девочки рекламировали фрукты, теперь мальчики рекламируют рис.
- «Макиавеллизм вооружённой девушки» — авторы и сэйю — и авторы сомнительные, и сэйю не самые знаменитые.
- «Некопара» — первый трейлер и авторский состав — кошкодевочки — это хорошо.
- «Кадо: Верный ответ» — сэйю, трейлер и дата выхода — сделать треть трейлера CG-аниме лайв-экшеном — оригинальное решение.
- «Луна прекрасна» — анонс — уважаемый Всеяредакцией режиссёр Сейдзи Кищи взялся за новый оригинальный проект — кажется, школьную романтику.
- «Ночь коротка, так что гуляй, девочка» — сэйю — кое-кто вернётся из «Мистических хроник четырёх с половиной татами», но в основном у нас тут новички.
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