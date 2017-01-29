«Обзоры Ильи Кролика» — «Канал КИНОКРИТИКА»

Илья Кролик уже стал настоящим ютубером (ах, как быстро летит время).

Начав выдавать качественный контент, Илья сразу столкнулся с хитрыми деятелями, готовыми этот контент моментально экспроприировать и использовать во имя Зла (на пользу себе, без упоминаний первоисточника). Поэтому Илья ответил в соответствии с традициями социума — разоблачил засранца. И знаете, это самое интеллигентное разоблачение в мире. И остроумное.

Давайте вместе смеяться над альтернативно одарёнными, пока они в лес не убежали.