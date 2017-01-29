Премьера драмы «Эль Чапо» совместного производства Univision и Netflix состоится в апреле

Премьера драмы «Эль Чапо» о жизни печально известного мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана намечена на апрель этого года. Конкретная дата премьеры пока неизвестна. Имена создателей и актёрский состав также держатся в секрете.

Это первый проект совместного производства компании Univision Story House и потокового сервиса Netflix, где сериал станет доступен сразу после его премьеры на Univision. Благодаря совместной работе следственной группы журналистов Univision News и команды талантливых сценаристов и продюсеров драма приоткроет завесу тайны над жизнью одного из самых жестоких преступников нашего времени.

Эль Чапо долго удавалось ускользать от правосудия. В феврале 2014 года он, наконец, был пойман мексиканскими властями, однако в июле 2015 года ему удалось сбежать из самой охраняемой мексиканской тюрьмы через подземный туннель, прорытый прямо под его камерой. Шесть месяцев спустя он был пойман вновь. После состоявшейся 19 января экстрадиции в США Гусману предъявили обвинения по 17 статьям, включая распространение наркотиков, убийство, отмывание денег и похищение. Свою вину он не признал.