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Новые сериалы 30 января — 5 февраля

Начало февраля в сериальном мире отметится сразу пятью премьерами. На этой неделе стартуют комедии «Бессильные», «Лучшие пончики», «Диета Санта-Клариты» и боевики «Тренировочный день» и «24 часа: Наследие». А ещё в эфир вернутся «Пространство» и «Сотня».

Понедельник, 30 января

 
Конец сезона3
CBS
Странная парочка The Odd Couple

комедия

В ролях Мэттью Перри, Томас Леннон, Джорджия Кинг, Линдси Слоан, Сара Бэйкер, Уенделл Пирс

Создатель Мэттью Перри

Третий сезон комедийного сериала завершится тринадцатым эпизодом Conscious Odd Coupling.

Среда, 1 февраля

 
Сезон4
The CW
Сотня The 100

драма, фантастика

В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин

Создатель Джейсон Ротенберг

В центре сюжета находится сотня несовершеннолетних правонарушителей, которые попадают на планету Земля спустя 97 лет после апокалипсиса. На протяжении всего сериала они пытаются выжить.

Трейлеры

 
Сезон2
Syfy
Пространство The Expanse

драма, боевик, научная фантастика

В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер

Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби

Телеадаптация романа Джеймса С.А. Кори «Пробуждение Левиафана» (2011). Действие разворачивается в далёком будущем, когда человечество успешно колонизировало в космосе всё, до чего только смогло дотянуться. Закалённый жизнью детектив Миллер вместе с лихим капитаном космического корабля Джимом Холденом возьмутся за расследование дела об исчезновении девушки. Попытки докопаться до истины приведут героев к раскрытию тайны, которая таит в себе угрозу уничтожения всей Солнечной системы.

Трейлеры

 
Конец сезона4
History
Викинги Vikings

драма, боевик, приключения, исторический

В ролях Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Джордж Благден

Создатель Майкл Хёрст

Двадцатая серия The Reckoning станет заключительной для четвёртого сезона исторической драмы. В марте прошлого года кабельный канал History продлил сериал на пятый сезон.

Трейлеры

Четверг, 2 февраля

 
Премьера+
NBC
Бессильные Powerless

комедия, фантастика

В ролях Ванесса Хадженс, Алан Тьюдик, Дэнни Пуди, Кристина Кёрк

Создатель Бен Куин

События происходят во вселенной DC Comics. В центре внимания — одна из американских страховых компаний, работникам которой приходится иметь дело со страховыми случаями, связанными с разрушительными последствиями эпичной деятельности супергероев против злодеев и преступников.

Трейлеры

 
Премьера+
CBS
Лучшие пончики Superior Donuts

комедия

В ролях Кэти Сагал, Дэвид Кокнер, Джадд Хёрш, Анна Барышников, Маз Джобрани, Майкл Бунин

Создатель Боб Дэйли, Гаррет Донован, Нил Голдман

Это история о неприветливом ворчуне Артуре — владельце магазина пончиков в одном из районов Чикаго. В центре внимания — пикировки хозяина заведения с его новым работником Франко и разговоры обо всём подряд с целой армией постоянных посетителей.

Трейлеры

 
Премьера+
CBS
Тренировочный день Training Day

драма, триллер, криминал

В ролях Билл Пэкстон, Джастин Корнуэлл, Катрина Закона, Дрю Ван Акер, Джули Бенс, Марианна Жан-Баптист

Создатель Антуан Фукуа, Джерри Брукхаймер

События криминального триллера происходят через 15 лет после событий одноимённого фильма. Это история о молодом полицейском-идеалисте, которого отправляют служить в элитный отдел LAPD под руководством опытного копа с довольно гибкими моральными принципами.

Трейлеры

Пятница, 3 февраля

 
Премьера+
Netflix
Диета Санта-Клариты Santa Clarita Diet

комедия

В ролях Дрю Бэрримор, Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд, Кристина Ферраро, Терри Уолтерс, Бернадетт Балагтас

Создатель Виктор Фреско

Джоэл и Шейла — супруги и коллеги, работающие в агентстве по недвижимости. Их размеренная и скучная жизнь в городке Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса резко меняется, когда Шейла переживает драматическую и невероятную метаморфозу, а именно: умирает и возвращается к жизни.

Трейлеры

 
Конец сезона2
The CW
Чокнутая бывшая Crazy Ex-Girlfriend

комедия, романтический

В ролях Рэйчел Блум, Тара Брук, Донна Линн Чамплин, Ник Драго, Аррон Фентон, Сантино Фонтана

Создатель Рэйчел Блум, Алин Брош Маккенна

Второй сезон музыкальной комедии завершится тринадцатым эпизодом Can Josh Take a Leap of Faith? Канал The CW продлил сериал на третий сезон.

Трейлеры

Воскресенье, 5 февраля

 
Премьера+
Fox
24 часа: Наследие 24: Legacy

драма, боевик

В ролях Кори Хоукинс, Дэн Букатинский, Анна Диоп, Чарли Хофхаймер, Миранда Отто, Корал Пенья

Создатель Джоэл Сарноу, Роберт Кохрэн, Мэнни Кото, Эван Катц

Сюжет перезапуска рассказывает о герое войны Эрике Картере, который возвращается домой в США с уймой неприятностей за плечами. Он вынужден обратиться в CTU, чтобы спастись от верной гибели самому и попутно сорвать планы по подготовке крупнейшего теракта в истории страны.

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