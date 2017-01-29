Новые сериалы 30 января — 5 февраля

Начало февраля в сериальном мире отметится сразу пятью премьерами. На этой неделе стартуют комедии «Бессильные», «Лучшие пончики», «Диета Санта-Клариты» и боевики «Тренировочный день» и «24 часа: Наследие». А ещё в эфир вернутся «Пространство» и «Сотня».
Понедельник, 30 января
комедия
В ролях Мэттью Перри, Томас Леннон, Джорджия Кинг, Линдси Слоан, Сара Бэйкер, Уенделл Пирс
Создатель Мэттью Перри
Третий сезон комедийного сериала завершится тринадцатым эпизодом Conscious Odd Coupling.
Среда, 1 февраля
драма, фантастика
В ролях Элиза Тейлор, Пейдж Турко, Томас Макдонелл, Мария Авгеропулос, Боб Морли, Кристофер Ларкин
Создатель Джейсон Ротенберг
В центре сюжета находится сотня несовершеннолетних правонарушителей, которые попадают на планету Земля спустя 97 лет после апокалипсиса. На протяжении всего сериала они пытаются выжить.
драма, боевик, научная фантастика
В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер
Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби
Телеадаптация романа Джеймса С.А. Кори «Пробуждение Левиафана» (2011). Действие разворачивается в далёком будущем, когда человечество успешно колонизировало в космосе всё, до чего только смогло дотянуться. Закалённый жизнью детектив Миллер вместе с лихим капитаном космического корабля Джимом Холденом возьмутся за расследование дела об исчезновении девушки. Попытки докопаться до истины приведут героев к раскрытию тайны, которая таит в себе угрозу уничтожения всей Солнечной системы.
драма, боевик, приключения, исторический
В ролях Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Джордж Благден
Создатель Майкл Хёрст
Двадцатая серия The Reckoning станет заключительной для четвёртого сезона исторической драмы. В марте прошлого года кабельный канал History продлил сериал на пятый сезон.
Четверг, 2 февраля
комедия, фантастика
В ролях Ванесса Хадженс, Алан Тьюдик, Дэнни Пуди, Кристина Кёрк
Создатель Бен Куин
События происходят во вселенной DC Comics. В центре внимания — одна из американских страховых компаний, работникам которой приходится иметь дело со страховыми случаями, связанными с разрушительными последствиями эпичной деятельности супергероев против злодеев и преступников.
комедия
В ролях Кэти Сагал, Дэвид Кокнер, Джадд Хёрш, Анна Барышников, Маз Джобрани, Майкл Бунин
Создатель Боб Дэйли, Гаррет Донован, Нил Голдман
Это история о неприветливом ворчуне Артуре — владельце магазина пончиков в одном из районов Чикаго. В центре внимания — пикировки хозяина заведения с его новым работником Франко и разговоры обо всём подряд с целой армией постоянных посетителей.
драма, триллер, криминал
В ролях Билл Пэкстон, Джастин Корнуэлл, Катрина Закона, Дрю Ван Акер, Джули Бенс, Марианна Жан-Баптист
Создатель Антуан Фукуа, Джерри Брукхаймер
События криминального триллера происходят через 15 лет после событий одноимённого фильма. Это история о молодом полицейском-идеалисте, которого отправляют служить в элитный отдел LAPD под руководством опытного копа с довольно гибкими моральными принципами.
Пятница, 3 февраля
комедия
В ролях Дрю Бэрримор, Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд, Кристина Ферраро, Терри Уолтерс, Бернадетт Балагтас
Создатель Виктор Фреско
Джоэл и Шейла — супруги и коллеги, работающие в агентстве по недвижимости. Их размеренная и скучная жизнь в городке Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса резко меняется, когда Шейла переживает драматическую и невероятную метаморфозу, а именно: умирает и возвращается к жизни.
комедия, романтический
В ролях Рэйчел Блум, Тара Брук, Донна Линн Чамплин, Ник Драго, Аррон Фентон, Сантино Фонтана
Создатель Рэйчел Блум, Алин Брош Маккенна
Второй сезон музыкальной комедии завершится тринадцатым эпизодом Can Josh Take a Leap of Faith? Канал The CW продлил сериал на третий сезон.
Воскресенье, 5 февраля
драма, боевик
В ролях Кори Хоукинс, Дэн Букатинский, Анна Диоп, Чарли Хофхаймер, Миранда Отто, Корал Пенья
Создатель Джоэл Сарноу, Роберт Кохрэн, Мэнни Кото, Эван Катц
Сюжет перезапуска рассказывает о герое войны Эрике Картере, который возвращается домой в США с уймой неприятностей за плечами. Он вынужден обратиться в CTU, чтобы спастись от верной гибели самому и попутно сорвать планы по подготовке крупнейшего теракта в истории страны.