Новые сериалы 30 января — 5 февраля

Сезон 2

Syfy

Телеадаптация романа Джеймса С.А. Кори «Пробуждение Левиафана» (2011). Действие разворачивается в далёком будущем, когда человечество успешно колонизировало в космосе всё, до чего только смогло дотянуться. Закалённый жизнью детектив Миллер вместе с лихим капитаном космического корабля Джимом Холденом возьмутся за расследование дела об исчезновении девушки. Попытки докопаться до истины приведут героев к раскрытию тайны, которая таит в себе угрозу уничтожения всей Солнечной системы.