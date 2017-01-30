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КГ играет в Diablo III: Reaper of Souls — прямая трансляция

А мы готовы провести уже четвёртый по счёту стрим Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition! Надо же её когда-нибудь добить, верно?

В сегодняшнем сеансе кооперативной игры поучаствуют Михаил Судаков, Лев Гринберг, Виктор Горов и наша боевая подруга Маша Крашенинникова (не спрашивайте, кто это, узнаете во время стрима). Лущинский с Кузьминым слились — им куда интереснее позориться в Uncharted 4!

Собственно, стрим начнётся в 18:00.

Посмотреть, как мы играем в Diablo III, можно будет и на нашем Twitch-канале, и на YouTube, и прямо здесь, на «КГ» — мы добавим соответствующие плееры.

Комментировать и задавать нам вопросы приглашаем на вышеупомянутых площадках.

Напоминаем, что теперь нам можно донатить! Поддержите бедных стримеров рублём!

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Лазер-шоу «Три дебила» Diablo III (PC)
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    Подкасты
    Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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