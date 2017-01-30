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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

NBC заказал пилот комедии от создателя «Уилла и Грейс» Макса Мучника

NBC заказал съёмки пилотного эпизода многокамерной комедии Happy Peppers от создателя сериала «Уилл и Грейс» Макса Мучника и сценариста «Друзей» Джеффа Астрофа; оба напишут сценарий и выступят исполнительными продюсерами проекта. Производством займётся Warner Bros. Television.

В центре истории — взрослые брат с сестрой, решившие после перенесённой одним из них тяжёлой утраты снова жить вместе, как в детстве. Они становятся друг для друга лучшими друзьями, «жилетками» для слёз и плечом, на которое всегда можно опереться.

Это седьмой комедийный пилот NBC в этом телесезоне и второй текущий проект Мучника после нашумевшего возвращения ситкома «Уилл и Грейс» с новым 10-серийным сезоном. По словам президента NBC Дженнифер Сэлк, телеканал как раз искал подходящую пару вернувшемуся ветерану, и Happy Peppers, по всей видимости, отлично подойдёт на эту роль.

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