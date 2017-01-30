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Бессмысленные реплики: Джеймса Кэмерона и Райана Джонсона

Джеймс Кэмерон закончил сценарий следующих двадцати «Аватаров» и уже скоро соберёт актёров для съёмок с использованием технологии захвата движения:

Дело в том, что я не залип на «Аватаре 2», а сосредоточен на всех четырёх частях. Мы равноценно разрабатывали все фильмы. Я только что закончил сценарий «Аватара 5», сейчас начинается активная подготовка к производству. Актёров подвезут в августе и каждый день уже расписан. Машина раскочегарена, с дизайном покончено, мы наступаем с пистолетами наголо. Такое впечатление, что меня выпустили из тюрьмы, последние два года я провёл в сценарной пещере. Наконец-то я наслаждаюсь жизнью. Худшему врагу не пожелаешь написание сценария.

«Аватар 2» заявлен на декабрь 2018 года.

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Режиссёр «Звёздных войн: Последнего джедая» Райан Джонсон рассказал, как он искал вдохновение для постановки важных элементов фильма:

«Вертикальный взлёт» был краеугольным камнем для создания воздушных боёв и динамики отношений между пилотами. «Три самурая вне закона», чтобы передать ощущения сражений на мечах и общую приключенческую атмосферу. И «Поймать вора» — отличный фильм, если вы ищите романтический размах.

Кино выходит 14 декабря 2017 года.

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  • ILikeFun
    30 января 2017 года

    Кэмерон ответил, почему так долго телился - потому что фигачил сразу на 4 фильма. И вторую часть все ждали почти десятилетие, зато когда она выйдет, последующие будут херачить по умам каждый год подряд

  • Швондер
    30 января 2017 года

    Значит скоро должны воспоследовать новости кастинга. Интересно узнать про свежую кровушку.

  • TrueОльга
    30 января 2017 года

    Джонсон совсем по классике пошел, я погляжу. Но, молодец, воздерживается от банальных комментариев в духе "Мы вдохновлялись Эпизодом 5".

  • muakacho
    30 января 2017 года

    Хоть примерно, кто-нибудь может предположить что будет в условном пятом Аватаре?

  • Lore-Friendly
    30 января 2017 года

    [s]Рабов[/s] актёров подвезут в августе и каждый день уже расписан.

    Всё с вами понятно, господин Кэмерон

  • AlexB
    30 января 2017 года

    №undefined. muakacho

    Синие обезьянки пойдут укрываться от ядерного возмездия землян в глубины океана, а там внезапно обнаружатся новые подводные аборигены и тут заверте...

  • Tearlach
    30 января 2017 года

    Будет смешно если второй части не удастся достигнуть такого же вау-эффекта и все последующие части отменят.

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