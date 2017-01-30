Бессмысленные реплики: Джеймса Кэмерона и Райана Джонсона

Джеймс Кэмерон закончил сценарий следующих двадцати «Аватаров» и уже скоро соберёт актёров для съёмок с использованием технологии захвата движения:
Дело в том, что я не залип на «Аватаре 2», а сосредоточен на всех четырёх частях. Мы равноценно разрабатывали все фильмы. Я только что закончил сценарий «Аватара 5», сейчас начинается активная подготовка к производству. Актёров подвезут в августе и каждый день уже расписан. Машина раскочегарена, с дизайном покончено, мы наступаем с пистолетами наголо. Такое впечатление, что меня выпустили из тюрьмы, последние два года я провёл в сценарной пещере. Наконец-то я наслаждаюсь жизнью. Худшему врагу не пожелаешь написание сценария.
«Аватар 2» заявлен на декабрь 2018 года.
«Вертикальный взлёт» был краеугольным камнем для создания воздушных боёв и динамики отношений между пилотами. «Три самурая вне закона», чтобы передать ощущения сражений на мечах и общую приключенческую атмосферу. И «Поймать вора» — отличный фильм, если вы ищите романтический размах.
Кино выходит 14 декабря 2017 года.