Бессмысленные реплики: Джеймса Кэмерона и Райана Джонсона

Джеймс Кэмерон закончил сценарий следующих двадцати «Аватаров» и уже скоро соберёт актёров для съёмок с использованием технологии захвата движения:

Дело в том, что я не залип на «Аватаре 2», а сосредоточен на всех четырёх частях. Мы равноценно разрабатывали все фильмы. Я только что закончил сценарий «Аватара 5», сейчас начинается активная подготовка к производству. Актёров подвезут в августе и каждый день уже расписан. Машина раскочегарена, с дизайном покончено, мы наступаем с пистолетами наголо. Такое впечатление, что меня выпустили из тюрьмы, последние два года я провёл в сценарной пещере. Наконец-то я наслаждаюсь жизнью. Худшему врагу не пожелаешь написание сценария.