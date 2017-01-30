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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — комедию «Красные дубы»

Потоковый сервис Amazon одарил продлением одного из своих любимчиков — музыкальную комедийную драму «Моцарт в джунглях», третий сезон которой вышел 9 декабря. Вдобавок третий, финальный сезон получила ретро-комедия «Красные дубы».

Многосерийная экранизация мемуаров Блэр Диндалл «Моцарт в джунглях: Секс, наркотики и классическая музыка», продолжит рассказывать о личной и профессиональной жизни исполнителей Нью-Йоркского филармонического оркестра, выступающего под началом эксцентричного, но невероятно талантливого и очаровательного дирижёра Родриго. Третий сезон «Моцарта в джунглях» отправил всю честную компанию на гастроли в Италию, познакомив с оперной дивой Алессандрой в исполнении Моники Белуччи.

В сериале снимаются Гаэль Гарсиа Берналь, Лола Кёрк, Саффрон Берроуз, Малкольм Макдауэлл, Бернадетт Питерс и другие. Исполнительными продюсерами проекта выступают Роман Коппола («Королевство полной луны»), Джейсон Шварцман, Пол Вайц («Американский пирог») и Уилл Грэм.

События второго комедийного сериала разворачиваются в 80-е годы и повествуют о работниках и состоятельных клиентах загородного теннисного клуба «Красные дубы» в Нью-Джерси. В актёрском составе значатся Крэйг Робертс, Пол Райзер, Ричард Кайнд, Дженнифер Грей и другие. Сценарий пишут Джо Ганджеми и Грегори Джейкобс, а в исполнительных продюсерах числятся Стивен Содерберг («Больница Никербокер») и Дэвид Гордон Грин («Завучи»).

Премьеры свежих сезонов обоих сериалов состоятся в конце года.

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Моцарт в джунглях Красные дубы
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