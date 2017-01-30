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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Победители SAG Awards 2017

29 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 23-й ежегодной премии Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards).

Вот победители в телевизионных номинациях:

Лучшая актриса (комедийный сериал)

Лучший актёр (комедийный сериал)

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал)

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал)

Лучшая актриса (драматический сериал)

Лучший актёр (драматический сериал)

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал)

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал)

1 Обсудить
 15 декабря 2016 годаНоминанты SAG Awards 2017
  • Kamazovich
    31 января 2017 года

    Как-то странно в этом году прокатили "Игру престолов" самые охуительные серии (девятая и десятая) за всю историю сериала и ничего. Вот только каскадерам дали.

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