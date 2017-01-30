Победители SAG Awards 2017

29 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 23-й ежегодной премии Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards).
Вот победители в телевизионных номинациях:
Лучшая актриса (комедийный сериал)
- Джулия Луис-Дрейфус — «Вице-президент»
Лучший актёр (комедийный сериал)
- Уильям Х. Мэйси — «Бесстыдники»
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал)
- Сара Полсон — «Американская история преступлений»
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал)
- Брайан Крэнстон — «До самого конца»
Лучшая актриса (драматический сериал)
- Клэр Фой — «Корона»
Лучший актёр (драматический сериал)
- Джон Литгоу — «Корона»
Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал)
- «Очень странные дела» (Netflix)
Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):
- «Оранжевый — хит сезона» (Netflix)
Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал)
- «Игра престолов» (HBO)