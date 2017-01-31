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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Бен Аффлек больше не режиссёр сольного фильма про Бэтмена

Очередная большая удача расширенной киновселенной DC — Бен Аффлек больше не режиссёр фильма «Бэтмен», хотя остаётся исполнителем главной роли и продюсером сольного проекта:

Существуют некоторые персонажи, занимающие особые места в сердцах миллионов людей. Эта роль требует от меня полной отдачи. Стало ясно, что я не могу работать на два фронта на необходимом уровне. Вместе со студией я решил найти напарника и режиссёра, который бы взял на себя часть обязанностей этой гигантской постановки. Я по-прежнему участвую, и мы обязательно снимем кино, но сейчас мы ищем режиссёра. Я остаюсь безгранично преданным «Бэтмену» и жду возможности воплотить этот замысел для поклонников со всего мира.

И сухой комментарий Warner Bros. Pictures:

Warner Bros. всецело поддерживает решение Бена Аффлека и продолжит тесно сотрудничать с ним в создании сольного фильма по «Бэтмену».

Издание Variety пишет, что у студии есть короткий список наиболее вероятных кандидатов и что первым делом киношники планируют провести переговоры с режиссёром Мэттом Ривзом («Монстро», «Война планеты обезьян»).

Просто отлично! Если студия Warner Bros. хотела снизить градус ожидания нового «Бэтмена», то она своего добилась. Весь смысл нового фильма был в том, что «Бэтмена» срежиссирует Бен Аффлек — постановщик «Города воров» и «Операции „Арго“», а не условный Мэтт Ривз (при всём уважении). Можно, конечно, поверить в официальную версию, но никто этого делать не будет, больше похоже, что Бэтффлеку просто не захотелось нести груз ответственности и надежд фанатов.

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  • Aerotid
    31 января 2017 года

    Данную новость можно охарактеризовать как "насрали в утреннюю кашу". Кажись из-за неудачных сборов Закона ночи. Как бы Беня опять спиваться не начал.

  • BluntmanAndChronicFan
    31 января 2017 года

    Да, я знаю, что Горилла Гродд это враг Флэша. Но можно Бэтмен будет драться против него в сольнике?

  • rbtv
    31 января 2017 года

    я решил найти напарника

    Бэтмен ищет себе напарника. Новому "Робину", дадут хоть слово вставить на съёмочной площадке? Или Бэтфлек из образа выходить не будет?

  • BoomMiD
    31 января 2017 года

    Аффлек так долго ломался как ванилька в стиле «мне нужен идеальный сценарий, мне нужно идеальное всё, а то не начну снимать», что студия решила найти кого-то более сговорчивого. Глядишь, так и от роли отстранят, и в конце Лиги Справедливости аккуратно введут нового актёра на роль Бэтмена.

  • MIIB
    31 января 2017 года

    А я говорил, что так и будет. С роли он не уйдёт, ещё на пару фильмов, а с режиссёра - легко.

  • (С)анек
    31 января 2017 года

    Псс. Ворнеры. Тут Кевин Смит без работы сидит. Уж он с Аффлеком сработается.

  • kro44i
    31 января 2017 года

    В современном мире, когда фильмы про баб снимают бабы, то и фильм про Бэтмена, должен снимать Бэтмен, поэтому...

    есть короткий список наиболее вероятных кандидатов

    Адам Уэст, Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл

  • Джиердан
    31 января 2017 года

    Уж как я держался, но это прям совсем пиздец. Если кто-то может увидеть за последними действиями WB четкую картину - please, просветите меня.

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