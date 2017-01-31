Бен Аффлек больше не режиссёр сольного фильма про Бэтмена

Очередная большая удача расширенной киновселенной DC — Бен Аффлек больше не режиссёр фильма «Бэтмен», хотя остаётся исполнителем главной роли и продюсером сольного проекта:

Существуют некоторые персонажи, занимающие особые места в сердцах миллионов людей. Эта роль требует от меня полной отдачи. Стало ясно, что я не могу работать на два фронта на необходимом уровне. Вместе со студией я решил найти напарника и режиссёра, который бы взял на себя часть обязанностей этой гигантской постановки. Я по-прежнему участвую, и мы обязательно снимем кино, но сейчас мы ищем режиссёра. Я остаюсь безгранично преданным «Бэтмену» и жду возможности воплотить этот замысел для поклонников со всего мира.

И сухой комментарий Warner Bros. Pictures:

Warner Bros. всецело поддерживает решение Бена Аффлека и продолжит тесно сотрудничать с ним в создании сольного фильма по «Бэтмену».

Издание Variety пишет, что у студии есть короткий список наиболее вероятных кандидатов и что первым делом киношники планируют провести переговоры с режиссёром Мэттом Ривзом («Монстро», «Война планеты обезьян»).

Просто отлично! Если студия Warner Bros. хотела снизить градус ожидания нового «Бэтмена», то она своего добилась. Весь смысл нового фильма был в том, что «Бэтмена» срежиссирует Бен Аффлек — постановщик «Города воров» и «Операции „Арго“», а не условный Мэтт Ривз (при всём уважении). Можно, конечно, поверить в официальную версию, но никто этого делать не будет, больше похоже, что Бэтффлеку просто не захотелось нести груз ответственности и надежд фанатов.