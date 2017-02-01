Мы успели! Ну, почти. Январь закончился ещё не везде, а значит, можно считать, что превью игр февраля 2017 года подоспело вовремя.
Если январь был месяцем явного доминирования японских игр, то теперь западный рынок всё-таки начал потихоньку выбираться из спячки, а потому и с разнообразием у игр, выходящих в феврале 2017-го, дела обстоят куда лучше. Тут и слэшеры, и RPG, и стратегии, и экшены, и куча разномастных портов, переизданий и DLC.
Но не будем долго ходить вокруг да около и уже традиционно начнём с перечисления игр февраля 2017-го, по какой-то причине не удостоившихся полноценного обзора в пару абзацев.
- 1 февраля на консолях Sony выйдет ролевая тактика Dynasty Warriors: Godseekers — спин-офф популярной в Японии серии слэшеров от Tecmo Koei;
- 2 февраля на Android выйдет Fire Emblem Heroes — следующий шаг Nintendo на пути к захвату мобильного рынка;
- 3 февраля Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 получит дополнение — Road to Boruto;
- 6 февраля на PC переберётся дорогая условно-бесплатная мобильная jRPG Mobius Final Fantasy;
- 7 февраля на PC портируют фэнтезийную jRPG с уклоном в мирную жизнь — Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book;
- 7 февраля jRPG Nights of Azure переберётся с консолей Sony на PC;
- 9 февраля владельцы VR-шлемов HTC Vive смогут почувствовать себя Киану Ривзом в John Wick Chronicles;
- 14 февраля мультиплатформенная сетевая игрушка Deformers знаменует переход когда-то крупной студии Ready at Dawn к маленьким самостоятельным проектам;
- 14 февраля игра Resident Evil 7 получит уже второй DLC-набор. Похоже, русские переводчики очень метко обозвали их «Вырезанными материалами»...
- 16 февраля Realpolitiks постарается устроить праздник на улице любителей серьёзных стратегий;
- 21 февраля классическую экшеновую jRPG Ys Origin переиздадут на PS4 и PS Vita;
- 21 февраля же выйдет занятное двухмерное инди-приключение Night In The Woods;
- 23 февраля выйдет Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past — второе DLC к игре, умудрившейся снова закопать популярную серию;
- 24 февраля LEGO Worlds выберется из раннего доступа и перейдёт на PS4 с Xbox One.
Ну а теперь — главные игры, выходящие в феврале 2017 года:
- 9 февраля
- Nioh
- 14 февраля
- For Honor
- Sniper Elite 4
- 28 февраля
- Torment: Tides of Numenera
Четверг, 9 февраля
Слэшер / Team Ninja
И открывает наш список игр февраля 2017-го Nioh. Нужно ли говорить что-то об игре Nioh? А то ведь студия Team Ninja сделала всю работу за нас: три гигантских демоверсии с десятком локаций разных размеров и уровней сложности, на прохождение которых можно было убить больше десятка часов, рассказали заинтересованной публике всё, что следовало знать.
Тем более что знать о ней следует не так уж много. Nioh — отменный клон Dark Souls. Игра добавляет к популярной формуле несколько штрихов (смену стоек, большое количество лута, управляемых компьютером призраков погибших игроков, явные шкалы выносливости у врагов, духов-хранителей и т. д.), меняет сеттинг на средневековую Японию, ну и возвращает поуровневое разделение из Demon’s Souls. Конечно, можно потратить не один абзац, перечисляя мелкие отличия от Dark Souls, а можно выдать стену текста с объяснением того, что собой Souls-подобные игры представляют, но нам проще предложить вам посмотреть несколько «КГ»-стримов на эту тему. И просто сказать, что на данный момент Nioh кажется едва ли не лучшей подобной игрой, вышедшей не из-под пера Хидэтаки Миядзаки и его студии From Software.
НЁХ грядёт!
Вторник, 14 февраля
Экшен / Ubisoft Montreal
В первую очередь For Honor радует тем, что не является очередным продолжением бесконечных франчайзов Ubisoft. Новые лица, названия и жанры — это всегда хорошо, а рисковые проекты в случае успеха становятся той силой, что двигает индустрию вперёд через грязь и застой.
Кто-то захочет сравнить For Honor и её заправленный мрачной стилистикой жестокий геймплей с участием больших мужчин и тяжёлого оружия с Dark Souls, но на этом общие черты заканчиваются. Очень необычное управление, основанное на контроле стойки и расположения оружия, заставит вас попотеть и переосмыслить весь свой предыдущий игровой опыт. И чем скорее вы освоите местную боевую систему, тем лучше, ведь в основе For Honor лежит не только и не столько синглплеер (даром что и его обещают сделать «полноценным»). Во главу угла поставлен мультиплеер, где помимо «мяса», управляемого ИИ, вам встретятся и другие игроки, которые не станут прощать ошибок.
Перспективность For Honor не стоит недооценивать. Осталось только дождаться игры и скрестить пальцы, чтобы разработчики не облажались, выбросив на рынок сырой забагованный продукт. А то ведь водится за издателем такой грешок, чего уж там.
сурово, кроваво, прекрасно
FPS, стелс, симулятор снайпера / Rebellion Developments
Похоже, серия Sniper Elite надёжно заняла свою нишу, будто снайпер — высотку, к которой никого не намерен подпускать. При этом снайперского элемента в самом франчайзе становится всё меньше и меньше: вместо длительного пребывания на одной позиции игра предлагает полноценный отыгрыш специального агента в тылу врага, а также полный арсенал вооружения вместо одних лишь винтовок. Гаджеты, улучшения, использование местности, стелс и экшен, скрытные и громкие убийства, коллекционирование, свободное перемещение по огромным локациям и нелинейное выполнение поставленных задач — нет, эта серия уже давно не про снайпера, но оно и к лучшему.
Из коричневой Африки прошлой части Sniper Elite 4 отправляет героя в Италию, где с помощью подрывной деятельности и сотни пробитых черепов он должен остановить очередные злодейские планы нацистской Германии. Большие пространства, использование внешних источников шума для заглушения выстрелов и рентгеновская демонстрация убийств никуда не делись — они по-прежнему помогают скрасить досуг и улучшить впечатления.
Остаётся лишь надеется, что помимо синглплеера авторы прокачали кооператив и мультиплеер, а то ведь в Sniper Elite 3 они сдувались очень быстро, хотя явно имели какой-никакой, а потенциал.
пицца, водопроводчики и снайперские пули — жди нас, Италия!
Вторник, 21 февраля
Слэшер в духе Dynasty Warriors / Omega Force
Для японцев минувший год можно по праву назвать «Годом „Берсерка“». Судите сами: культовая манга наконец-то выбралась из хиатуса (чтобы потом опять туда вернуться), летом стартовал новый аниме-сериал по мотивам, а осенью в Стране восходящего солнца вышла игра, охватывающая почти все события манги.
Теперь же возможность поучаствовать в интерактивных приключениях Чёрного мечника получили и англоязычные фанаты. Вот только не факт, что им она придётся по душе. От игры со словом «Берсерк» в названии можно было ожидать отличного, красивого и кровавого экшена в духе God of War, но не судьба: получился очередной спин-офф серии Dynasty Warriors (благо разработчик и издатель те же). А это значит, что игрокам придётся постоянно бегать по большим пустынным локациям и однообразно рубить вражин в капусту. Японским геймерам такое веселье вполне по нраву. А вот понравится ли оно гайдзину?
только для самых ярых фанатов
Double Fine
«Психонавты»! Люди, вы слышите? «Психонавты» возвращаются! Да, пока не в сиквеле, а в предположительно коротком VR-спин-оффе. Плевать! Больше десятка лет мы ждали, когда Тим Шейфер найдёт силы и средства, чтобы вернуть нам Раза и его друзей, и теперь это наконец-то случится!
Мало какие игры могут в одиночку оправдать покупку консоли. И если рассуждать объективно, то Psychonauts in the Rhombus of Ruin почти наверняка к ним не относится. Но это тот случай, когда субъективность может смело отправляться в отпуск. Данный эксклюзив PlayStation VR — прямое продолжение оригинальных «Психонавтов», и ради знакомства с ним не грех купить и PS VR, и PS4. Ну или хотя бы найти знакомого, к которого их можно одолжить.
долгожданное возвращение старых друзей
RTS / Creative Assembly, 343 Industries
Спустя восемь лет после того, как первая часть доказала, что RTS могут жить и на консолях, вторая идёт на попятную и словно признаёт, что без PC среди платформ не стоило и начинать подобные эксперименты с серией.
Сиквел стартует через 28 лет после событий оригинала, потому пропустившие предыдущую часть игроки ничего не потеряют (хотя никто не мешает всем желающим получить Halo Wars: Definitive Edition в качестве дополнения к «ультимативному» изданию Halo Wars 2). Боевые действия развернутся на Ковчеге (Halo 3), где силы колониального корабля человечества «Дух огня» столкнутся с «Изгнанниками» — наёмниками почившей Империи Ковенанта. Война, будучи единственным доводом военачальников, должна решить, кто из них больше достоин места под солнцем.
На игру не стоит бросаться сломя голову — имеет смысл подождать и почитать первые отзывы, так как далеко не все остались довольны демоверсией и наполнявшим её обилием глюков. Возможно, следует дождаться патчей — и уж только потом ярко давить своих врагов под пафосную музыку.
не то чтобы «нет», но пока и не «да»
Вторник, 28 февраля
RPG / inXile
Даже спустя восемнадцать лет Planescape: Torment способна удивлять и ставить рекорды. Вот, например, студия inXile Entertainment заявила, что её новый проект — это идейный наследник Planescape: Torment, и этим заявлением моментально покорила «Кикстартер». От рекордных сроков сбора первого миллиона долларов до финальной суммы в пять миллионов долларов — Torment: Tides of Numenera, которая завершает наш список игр февраля 2017-го, взорвала и без того богатую на успешные игровые проекты площадку. Неплохо для оригинальной RPG в классической изометрии!
Хотя «оригинальная» — это, конечно, преувеличение. Практически параллельно с запуском краудфандинга видеоигры была выпущена настолка, из которой творение inXile Entertainment взяло свои историю, сеттинг и часть правил. Настольная Numenera, созданная Монте Куком (Pathfinder, D&D), рассказывает про далёкое будущее Земли. Автор делит жизнь человечества на исторические отрезки и называет их «мирами». На момент действия настольной игры и Torment: Tides of Numenera человечество дожило до своего девятого мира. Однако прошлое пусть и покрылось песком, пылью и паутиной, но ещё не стёрто в прах временем. Всюду здесь стоят циклопические строения древних, а в них лежат таинственные артефакты, охраняемые тварями из забытых эпох. Словом, налицо всё то, чего жаждут отчаянные искатели приключений.
Torment: Tides of Numenera постарается соответствовать своим прародителям и предложит широчайшие возможности ролевого выбора. Нам обещают и влияние физических параметров на диалоги, и возможность полностью избежать сражений, и классическую пошаговую боёвку для тех, кому претит мирное разрешение конфликтов, и тот факт, что все сражения в игре — события ручной выделки, чётко вписанные в повествование... Много чего нам обещают, в общем. Достаточно, чтобы любители старой школы ролевых игр задрожали от предвкушения.
верим, что игра сможет нас приятно удивить