Новые игры февраля 2017

PS4

«Психонавты»! Люди, вы слышите? «Психонавты» возвращаются! Да, пока не в сиквеле, а в предположительно коротком VR-спин-оффе. Плевать! Больше десятка лет мы ждали, когда Тим Шейфер найдёт силы и средства, чтобы вернуть нам Раза и его друзей, и теперь это наконец-то случится!

Мало какие игры могут в одиночку оправдать покупку консоли. И если рассуждать объективно, то Psychonauts in the Rhombus of Ruin почти наверняка к ним не относится. Но это тот случай, когда субъективность может смело отправляться в отпуск. Данный эксклюзив PlayStation VR — прямое продолжение оригинальных «Психонавтов», и ради знакомства с ним не грех купить и PS VR, и PS4. Ну или хотя бы найти знакомого, к которого их можно одолжить.