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ИГРЫ
 
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Новые игры февраля 2017

Мы успели! Ну, почти. Январь закончился ещё не везде, а значит, можно считать, что превью игр февраля 2017 года подоспело вовремя.

Если январь был месяцем явного доминирования японских игр, то теперь западный рынок всё-таки начал потихоньку выбираться из спячки, а потому и с разнообразием у игр в феврале 2017-го дела обстоят куда лучше. Тут и слэшеры, и RPG, и стратегии, и экшены, и куча разномастных портов, переизданий и DLC.

Но не будем долго ходить вокруг да около и уже традиционно начнём с перечисления игр февраля 2017-го, по какой-то причине не удостоившихся полноценного обзора в пару абзацев.

  • 1 февраля на консолях Sony выйдет ролевая тактика Dynasty Warriors: Godseekers — спин-офф популярной в Японии серии слэшеров от Tecmo Koei;
  • 2 февраля на Android выйдет Fire Emblem Heroes — следующий шаг Nintendo на пути к захвату мобильного рынка;
  • 3 февраля Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 получит дополнение — Road to Boruto;
  • 6 февраля на PC переберётся дорогая условно-бесплатная мобильная jRPG Mobius Final Fantasy;
  • 7 февраля на PC портируют фэнтезийную jRPG с уклоном в мирную жизнь — Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book;
  • 7 февраля jRPG Nights of Azure переберётся с консолей Sony на PC;
  • 9 февраля владельцы VR-шлемов HTC Vive смогут почувствовать себя Киану Ривзом в John Wick Chronicles;
  • 14 февраля мультиплатформенная сетевая игрушка Deformers знаменует переход когда-то крупной студии Ready at Dawn к маленьким самостоятельным проектам;
  • 14 февраля игра Resident Evil 7 получит уже второй DLC-набор. Похоже, русские переводчики очень метко обозвали их «Вырезанными материалами»...
  • 16 февраля Realpolitiks постарается устроить праздник на улице любителей серьёзных стратегий;
  • 21 февраля классическую экшеновую jRPG Ys Origin переиздадут на PS4 и PS Vita;
  • 21 февраля же выйдет занятное двухмерное инди-приключение Night In The Woods;
  • 23 февраля выйдет Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past — второе DLC к игре, умудрившейся снова закопать популярную серию;
  • 24 февраля LEGO Worlds выберется из раннего доступа и перейдёт на PS4 с Xbox One.

Ну а теперь — главные игры, выходящие в феврале 2017 года:

  • 9 февраля
  • Nioh

Четверг, 9 февраля

 
PS4
Nioh

Слэшер / Team Ninja

Нужно ли говорить что-то об игре Nioh? А то ведь студия Team Ninja сделала всю работу за нас: три гигантских демоверсии с десятком локаций разных размеров и уровней сложности, на прохождение которых можно было убить больше десятка часов, рассказали заинтересованной публике всё, что следовало знать.

Тем более что знать о ней следует не так уж много. Nioh — отменный клон Dark Souls. Игра добавляет к популярной формуле несколько штрихов (смену стоек, большое количество лута, управляемых компьютером призраков погибших игроков, явные шкалы выносливости у врагов, духов-хранителей и т. д.), меняет сеттинг на средневековую Японию, ну и возвращает поуровневое разделение из Demon’s Souls. Конечно, можно потратить не один абзац, перечисляя мелкие отличия от Dark Souls, а можно выдать стену текста с объяснением того, что собой Souls-подобные игры представляют, но нам проще предложить вам посмотреть несколько «КГ»-стримов на эту тему. И просто сказать, что на данный момент Nioh кажется едва ли не лучшей подобной игрой, вышедшей не из-под пера Хидэтаки Миядзаки и его студии From Software.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

НЁХ грядёт!

Вторник, 14 февраля

 
PC
PS4
XONE
For Honor

Экшен / Ubisoft Montreal

В первую очередь For Honor радует тем, что не является очередным продолжением бесконечных франчайзов Ubisoft. Новые лица, названия и жанры — это всегда хорошо, а рисковые проекты в случае успеха становятся той силой, что двигает индустрию вперёд через грязь и застой.

Кто-то захочет сравнить For Honor и её заправленный мрачной стилистикой жестокий геймплей с участием больших мужчин и тяжёлого оружия с Dark Souls, но на этом общие черты заканчиваются. Очень необычное управление, основанное на контроле стойки и расположения оружия, заставит вас попотеть и переосмыслить весь свой предыдущий игровой опыт. И чем скорее вы освоите местную боевую систему, тем лучше, ведь в основе For Honor лежит не только и не столько синглплеер (даром что и его обещают сделать «полноценным»). Во главу угла поставлен мультиплеер, где помимо «мяса», управляемого ИИ, вам встретятся и другие игроки, которые не станут прощать ошибок.

Перспективность For Honor не стоит недооценивать. Осталось только дождаться игры и скрестить пальцы, чтобы разработчики не облажались, выбросив на рынок сырой забагованный продукт. А то ведь водится за издателем такой грешок, чего уж там.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

сурово, кроваво, прекрасно

 
PC
PS4
XONE
Sniper Elite 4

FPS, стелс, симулятор снайпера / Rebellion Developments

Похоже, серия Sniper Elite надёжно заняла свою нишу, будто снайпер — высотку, к которой никого не намерен подпускать. При этом снайперского элемента в самом франчайзе становится всё меньше и меньше: вместо длительного пребывания на одной позиции игра предлагает полноценный отыгрыш специального агента в тылу врага, а также полный арсенал вооружения вместо одних лишь винтовок. Гаджеты, улучшения, использование местности, стелс и экшен, скрытные и громкие убийства, коллекционирование, свободное перемещение по огромным локациям и нелинейное выполнение поставленных задач — нет, эта серия уже давно не про снайпера, но оно и к лучшему.

Из коричневой Африки прошлой части Sniper Elite 4 отправляет героя в Италию, где с помощью подрывной деятельности и сотни пробитых черепов он должен остановить очередные злодейские планы нацистской Германии. Большие пространства, использование внешних источников шума для заглушения выстрелов и рентгеновская демонстрация убийств никуда не делись — они по-прежнему помогают скрасить досуг и улучшить впечатления.

Остаётся лишь надеется, что помимо синглплеера авторы прокачали кооператив и мультиплеер, а то ведь в Sniper Elite 3 они сдувались очень быстро, хотя явно имели какой-никакой, а потенциал.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

пицца, водопроводчики и снайперские пули — жди нас, Италия!

Вторник, 21 февраля

 
PC
PS4
Vita
Berserk and the Band of The Hawk

Слэшер в духе Dynasty Warriors / Omega Force

Для японцев минувший год можно по праву назвать «Годом „Берсерка“». Судите сами: культовая манга наконец-то выбралась из хиатуса (чтобы потом опять туда вернуться), летом стартовал новый аниме-сериал по мотивам, а осенью в Стране восходящего солнца вышла игра, охватывающая почти все события манги.

Теперь же возможность поучаствовать в интерактивных приключениях Чёрного мечника получили и англоязычные фанаты. Вот только не факт, что им она придётся по душе. От игры со словом «Берсерк» в названии можно было ожидать отличного, красивого и кровавого экшена в духе God of War, но не судьба: получился очередной спин-офф серии Dynasty Warriors (благо разработчик и издатель те же). А это значит, что игрокам придётся постоянно бегать по большим пустынным локациям и однообразно рубить вражин в капусту. Японским геймерам такое веселье вполне по нраву. А вот понравится ли оно гайдзину?

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

только для самых ярых фанатов

 
PS4
Psychonauts in the Rhombus of Ruin

Double Fine

«Психонавты»! Люди, вы слышите? «Психонавты» возвращаются! Да, пока не в сиквеле, а в предположительно коротком VR-спин-оффе. Плевать! Больше десятка лет мы ждали, когда Тим Шейфер найдёт силы и средства, чтобы вернуть нам Раза и его друзей, и теперь это наконец-то случится!

Мало какие игры могут в одиночку оправдать покупку консоли. И если рассуждать объективно, то Psychonauts in the Rhombus of Ruin почти наверняка к ним не относится. Но это тот случай, когда субъективность может смело отправляться в отпуск. Данный эксклюзив PlayStation VR — прямое продолжение оригинальных «Психонавтов», и ради знакомства с ним не грех купить и PS VR, и PS4. Ну или хотя бы найти знакомого, к которого их можно одолжить.

Трейлеры

Рейтинг ожидания

долгожданное возвращение старых друзей

 
PC
XONE
Halo Wars 2

RTS / Creative Assembly, 343 Industries

Спустя восемь лет после того, как первая часть доказала, что RTS могут жить и на консолях, вторая идёт на попятную и словно признаёт, что без PC среди платформ не стоило и начинать подобные эксперименты с серией.

Сиквел стартует через 28 лет после событий оригинала, потому пропустившие предыдущую часть игроки ничего не потеряют (хотя никто не мешает всем желающим получить Halo Wars: Definitive Edition в качестве дополнения к «ультимативному» изданию Halo Wars 2). Боевые действия развернутся на Ковчеге (Halo 3), где силы колониального корабля человечества «Дух огня» столкнутся с «Изгнанниками» — наёмниками почившей Империи Ковенанта. Война, будучи единственным доводом военачальников, должна решить, кто из них больше достоин места под солнцем.

На игру не стоит бросаться сломя голову — имеет смысл подождать и почитать первые отзывы, так как далеко не все остались довольны демоверсией и наполнявшим её обилием глюков. Возможно, следует дождаться патчей — и уж только потом ярко давить своих врагов под пафосную музыку.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

не то чтобы «нет», но пока и не «да»

Вторник, 28 февраля

 
PC
PS4
XONE
Torment: Tides of Numenera

RPG / inXile

Даже спустя восемнадцать лет Planescape: Torment способна удивлять и ставить рекорды. Вот, например, студия inXile Entertainment заявила, что её новый проект — это идейный наследник Planescape: Torment, и этим заявлением моментально покорила «Кикстартер». От рекордных сроков сбора первого миллиона долларов до финальной суммы в пять миллионов долларов — Torment: Tides of Numenera взорвала и без того богатую на успешные игровые проекты площадку. Неплохо для оригинальной RPG в классической изометрии!

Хотя «оригинальная» — это, конечно, преувеличение. Практически параллельно с запуском краудфандинга видеоигры была выпущена настолка, из которой творение inXile Entertainment взяло свои историю, сеттинг и часть правил. Настольная Numenera, созданная Монте Куком (Pathfinder, D&D), рассказывает про далёкое будущее Земли. Автор делит жизнь человечества на исторические отрезки и называет их «мирами». На момент действия настольной игры и Torment: Tides of Numenera человечество дожило до своего девятого мира. Однако прошлое пусть и покрылось песком, пылью и паутиной, но ещё не стёрто в прах временем. Всюду здесь стоят циклопические строения древних, а в них лежат таинственные артефакты, охраняемые тварями из забытых эпох. Словом, налицо всё то, чего жаждут отчаянные искатели приключений.

Torment: Tides of Numenera постарается соответствовать своим прародителям и предложит широчайшие возможности ролевого выбора. Нам обещают и влияние физических параметров на диалоги, и возможность полностью избежать сражений, и классическую пошаговую боёвку для тех, кому претит мирное разрешение конфликтов, и тот факт, что все сражения в игре — события ручной выделки, чётко вписанные в повествование... Много чего нам обещают, в общем. Достаточно, чтобы любители старой школы ролевых игр задрожали от предвкушения.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

верим, что игра сможет нас приятно удивить

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Темы
 
Превью Nioh (PlayStation 4) For Honor (PC, PlayStation 4, Xbox One) Sniper Elite 4 (PC, PlayStation 4, Xbox One) Berserk and the Band of The Hawk (PC, PlayStation 4, PS Vita) Halo Wars 2 (PC, Xbox One) Psychonauts in the Rhombus of Ruin (PlayStation 4) Torment: Tides of Numenera (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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