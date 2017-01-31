Комедия «Хорошее место» получила второй сезон

Заслужив зрительскую любовь и доверие телеканала NBC, многосерийная комедия «Хорошее место» за авторством Майкла Шура («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9») продлена на второй сезон. В нём, как и в первом, будет тринадцать эпизодов.

Взбалмошная Элеонор (Кристен Белл) из Нью-Джерси всю жизнь была крайне скверным человеком. Погибнув в результате нелепого несчастного случая, она попадает в загробный мир, который его обитатели называют Хорошим местом. Выяснив, что попала туда по ошибке, Элеонор вовсе не горит желанием покидать райские кущи и пытается стать на путь исправления. Справиться с этой нелёгкой задачей ей помогают новые друзья и создатель Хорошего места Майкл в исполнении Теда Дэнсона («Умерь свой энтузиазм», «Фарго»).

Президент NBC Entertainment Дженнифер Солк восхищается проделанной работой и предвкушает продолжение:

Мы с нетерпением ждём продолжения, чтобы узнать, что произойдёт с героями во втором сезоне. Большое спасибо Майклу Шуру, сценаристам и актёрам за сериал, которым мы так гордимся.

Исполнительными продюсерами наравне с Шуром остаются Майкл Дэвид Майнер, Морган Сакетт и Дрю Годдард. Производством занимается Universal Television.