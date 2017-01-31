Вслед за Стивеном Моффатом, покидающим в этом году «Доктора Кто», проект оставляет также исполнитель главной роли Питер Капальди. Разговоры о его возможном уходе появились несколько месяцев назад, но сам актёр до сих пор однозначного ответа не давал. Однако в недавнем интервью BBC Radio 2 ответил на вопрос без обиняков:

Мне всегда было интересно пробовать себя в разных вещах, и я никогда не задерживался в одной роли дольше трёх лет. Чувствую, что сейчас самое время двигаться дальше, к новым вызовам.

Капальди, конечно, не преминул расхвалить и горячо поблагодарить съёмочную группу, творческий коллектив и поклонников «Доктора Кто» за любовь и поддержку. В Двенадцатого Доктора он перевоплотился, приняв эстафету у Мэтта Смита в 2013 году, а регенерация традиционно произойдёт в Рождественском эпизоде 25 декабря.

И если уже известно, что Стивена Моффата на посту шоураннера сериала заменит Крис Чибнелл («Бродчёрч»), то кто станет новым, Тринадцатым Доктором — покуда тайна для всех.

Премьера десятого сезона, который представит зрителям Билл Поттс (Пёрл Маки) — новую компаньонку великого путешественника с планеты Галлифрей, состоится в апреле.