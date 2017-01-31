 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX Лучшие сцены из первого стрима по игре Mafia Стивен Моффат и Марк Гэтисс рассказали о пятом сезоне «Шерлока» Подкаст на колёсах. «Три икса: Мировое господство»
Комментарии частично заработали, можете отводить душу.
Полную функциональность восстановим в ближайшее время.
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто»

Вслед за Стивеном Моффатом, покидающим в этом году «Доктора Кто», проект оставляет также исполнитель главной роли Питер Капальди. Разговоры о его возможном уходе появились несколько месяцев назад, но сам актёр до сих пор однозначного ответа не давал. Однако в недавнем интервью BBC Radio 2 ответил на вопрос без обиняков:

Мне всегда было интересно пробовать себя в разных вещах, и я никогда не задерживался в одной роли дольше трёх лет. Чувствую, что сейчас самое время двигаться дальше, к новым вызовам.

Капальди, конечно, не преминул расхвалить и горячо поблагодарить съёмочную группу, творческий коллектив и поклонников «Доктора Кто» за любовь и поддержку. В Двенадцатого Доктора он перевоплотился, приняв эстафету у Мэтта Смита в 2013 году, а регенерация традиционно произойдёт в Рождественском эпизоде 25 декабря.

И если уже известно, что Стивена Моффата на посту шоураннера сериала заменит Крис Чибнелл («Бродчёрч»), то кто станет новым, Тринадцатым Доктором — покуда тайна для всех.

Премьера десятого сезона, который представит зрителям Билл Поттс (Пёрл Маки) — новую компаньонку великого путешественника с планеты Галлифрей, состоится в апреле.

+ Обсудить
Темы
 
Доктор Кто
 25 декабря 2016 года«Доктор Кто» — трейлер десятого сезона 24 апреля 2016 года«Доктор Кто» — отрывок из десятого сезона 23 января 2016 годаСтивен Моффат прощается с «Доктором Кто»
    Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

    Похожие материалы

     
    Рецензия на «День Доктора» сериала «Доктор Кто»
     
    «Доктор Кто» — 7x06 (Рождественский эпизод)
     
    «Доктор Кто» — отрывок из десятого сезона

    Тоже интересно

     
    Игры E3-2015: Конференция Microsoft — отчёт и подкаст
     
    Кино Нежная сущность Терминатора
     
    Кино Трейлер фильма «Ночные стражи»
     
    Аниме ЕВА-180: Флаги
     
    Кино Кадры из фильма «Бэтмен против Супермена»
     
    Кино Тизер фильма «Дуэлянт»
     
    Меню
    Кино
    Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
    Сериалы
    Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
    Игры
    Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
    Аниме
    Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
    Подкасты
    Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
    Материалы
    Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
    Форум
    Нашли ошибку в мобильной версии?

    Новые комментарии

    КГ в соцсетях
    ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
    Виджет Яндекса

    Все новости

    О кино

    О сериалах

    Об играх

    Об аниме

    Новости от GameMag
    Persona 5 - продемонстрирован скачиваемый контент с набором купальников для героев DriveClub vs DriveClub VR: На что приходится идти ради VR. Обзор от Digital Foundry Final Fantasy VII - в день 20-летия игры Square Enix показала стильный CG-арт грядущего ремейка от Тецуи Номуры Final Fantasy XV - Square Enix огласила дату выхода первых сюжетных DLC и показала скриншоты Nintendo сообщила об увеличении производства Switch в связи с хорошим уровнем предзаказов
    Наши друзья
    Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
    © 2002–2017 КГ

    Всеяредакция

    Размещение рекламы

    Книга жалоб и предложений

    Мнение Всеяредакции

    Раз уж вы досюда докрутили:

    RSS
    Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика