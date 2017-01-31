С вами снова наша почти постоянная рубрика «Новости русского кино», только-только вышедшая из анабиоза после новогодних праздников (то есть как это через пару часов февраль?!). Сегодняшний выпуск поведает о баскетбольном проекте постановщика Антона Мегердичева, сибирских приключениях режиссёра Игоря Зайцева, фантастических успехах артиста Александра Петрова и кое-чём ещё.

Баскетбольный Новый год

Спортивная драма Движение вверх, которую снимает хороший режиссёр Антон Мегердичев, получила весьма и весьма перспективную дату выхода — 28 декабря этого года, что, чисто теоретически, ставит её на одну ступеньку с «Викингом» и вообще намекает на нехилый блокбастерный потенциал.

Кино поведает об исторической игре баскетбольных сборных СССР и США в финале олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене, когда всего за три секунды до окончания матча игрок советской команды Александр Белов при счёте 50:49 в пользу американцев забросил победный мяч. Судя по всему, главным героем будет тренер советской сборной Владимир Кондрашин (его играет Владимир Машков). Также собственную сюжетную линию получит история теракта в Олимпийской деревне, когда боевики из организации «Чёрный сентябрь» убили одиннадцать участников израильской сборной.

Играют в фильме Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш, Джеймс Тратас, Кузьма Сапрыкин, Александр Ряполов, Иракли Микава и Отар Лордкипанидзе. Продюсируют Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. Бюджет фильма — 240 млн рублей.

Игорь Зайцев покоряет Сибирь

Режиссёр Игорь Зайцев (фильм «Каникулы строгого режима», сериалы «Есенин», «Великая») взялся за новый проект. На удивление, не комедию, а исторический приключенческий фильм под названием Тобол.

Действие развернётся на рубеже XVII и XVIII веков в Сибири, а центральная сюжетная линия расскажет о любви «петровского птенца» Ивана Демарина и Маши Ремезовой, дочери Семёна Ремезова. Последний — русский просветитель, историк, картограф, архитектор и изобретатель, в общем, со всех сторон замечательная личность.

Трёх главных героев (Ремезова, его дочку и её избранника) сыграют Дмитрий Назаров, Юлия Макарова и Илья Маланин. Как водится, после выхода кинофильма по телевизору покажут «расширенную версию» аж на восемь эпизодов.

Затмение экстрасенсов

Похоже, актёр Александр Петров всерьёз прописался в отечественной кинофантастике: «Притяжение» ещё доминирует в бокс-офисе, а на подходе уже следующий проект, где артист исполняет главную роль, — Затмение (не «Сумерки» и не «Сага»), съёмки которого завершились в январе.

Сюжет рассказывает про мошенника Алекса, который подменял одного из участников аналога «Битвы экстрасенсов» и для эффектности «проклял» одну из зрительниц одиночеством. Но только он-то думал, что проклятие ненастоящее, а оно возьми да и сработай. Пытаясь убедить девушку, что на самом деле это всё нелепая шутка и волноваться не о чем, Алекс, во-первых, постепенно влюбляется в неё, во-вторых, выясняет, что стал пешкой в старом противостоянии настоящих магов, в-третьих, узнаёт, что в 60-х другая молодая пара попала в аналогичную ситуацию и, возможно, в их истории содержится ключ к спасению героини.

Режиссёрами фильма числятся Артём Аксененко (постановщик квадрологии «Неуловимые») и Вячеслав Лисневский. Помимо Петрова в картине играют Диана Пожарская, Катя Кабак, Сергей Бурунов, Семён Лопатин, Кирилл Козаков, Денис Ясик, Юлия Сулес, Алексей Воронин и Светлана Головина. «Затмение» стартует в прокате 27 апреля.

Кстати, производством занимается компания KINODANZ, которая одновременно работает сразу над четырьмя фильмами фантастического жанра, включая вышеназванный (правда, ни один из них до сих пор не увидел свет). Остальные три — «За гранью», «Танцы насмерть» и «Проект Gemini», и о них мы уже в своё время рассказывали.

Повторное «Притяжение»

Если вас последние несколько дней волновал вопрос, будет ли сиквел у «Притяжения», то знайте — скорее всего да.

Официального анонса ещё не было, однако накануне премьеры продюсер фильма Александр Андрющенко высказался в том ключе, что если зрителям первый фильм зайдёт, то и продолжение не заставит себя долго ждать.

На данный момент «Притяжение» получает умеренно положительные отзывы от прессы и зрителей, а сборы за первый уик-энд превысили 400 миллионов рублей (а это пятый результат в истории для российского фильма). Пожалуй, уже можно считать, что зрителям кино зашло, а значит, Притяжению 2 — быть.

Хой без Дракулы

Пару лет назад мы рассказали про проект «Дракула Хой», основанный на песнях группы «Сектор Газа», который делает группа энтузиастов во главе с писателем и сценаристом Львом Шадриным. Рассказали — и забыли, а проект, оказывается, всё это время жил, видоизменялся, развивался и даже пришёл к некоторым промежуточным результатам.

Во-первых, у фильма сменилось название, теперь он называется Хой против нечистой силы. Во-вторых, поменялся и жанр: вместо хоррора с элементами триллера он превратился в хоррор с элементами мюзикла (или, по словам автора, в «мрачное деревенское фэнтези с сильным юмористическим и музыкальным уклоном»). В-третьих, сценарий тоже был заметно переработан, и у фильма появился новый официальный синопсис, довольно мощный.

В глухом городке, что затерялся посреди бескрайней тайги, рядом с человеком живёт древнее зло из кошмарной сказки. Ведьмы, оборотни, упыри и вурдалаки свили здесь своё нечистое гнездо и не дают житья нормальным людям. Единственный, кто решится бросить вызов бесам, — наш герой Юра Хой. С электрогитарой и ППШ он выйдет на смертельную битву. За жизнь, за дружбу, за любовь. Мы вместе с ним отправимся в это опасное приключение и по пути встретим немало старых знакомых — персонажей песен «Сектора Газа». Мы увидим альтернативную версию рождения бессмертных хитов. И услышим, как Рок рвёт в клочья восставших мертвецов.

Весной кино представят влиятельным отечественным продюсерам на питчинге Teamwriting Insight (мы впервые о таком слышим, но наверное, это круто). И нам, признаться, очень любопытно, что же из всего этого выйдет. Будем держать руку на пульсе.