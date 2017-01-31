For Honor — трейлер открытого бета-теста

Закрытый бета-тест For Honor показал себя достаточно хорошо, чтобы в Ubisoft решили поднять накал страстей: с 9 по 12 февраля бета-тест игры как на консолях, так и на PC пройдёт в открытом режиме.
Закрытый бета-тест For Honor показал себя достаточно хорошо, чтобы в Ubisoft решили поднять накал страстей: с 9 по 12 февраля бета-тест игры как на консолях, так и на PC пройдёт в открытом режиме.
Очень советую приобщиться. Участвовал в ЗБТ - игра несколько однообразна, не знаю на сколько ее хватит, но давно я не ощущал такой скилозависимости в пвп, когда ты действительно чувствуешь свое мастерство, доминируя над противником. Из ощутимых минусов лично для меня - пока что кривоватый баланс (некоторые классы ощутимо сильнее), практически полное отсутствие возможности тащить одновременно в соло 3-4 даже посредственных игроков, т.к. боевая система и тайминги не заточены под блокирование ударов нескольких противников и уж тем более нанесение ответных ударов в бою с несколькими противниками.