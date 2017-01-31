FOX готовит пилот боевика «В тылу врага»

Телеканал FOX заказал съёмки пилотного эпизода многосерийной версии полнометражного боевика «В тылу врага», вышедшего на экраны в 2001 году.

Фильм повествует о группе американских солдат, оказавшихся на вражеской территории. Многоуровневое повествование детально показывает как пехотинцев, офицеров, ремонтников, так и женщин, служащих на авианосце, а также сотрудников разведки в Вашингтоне, пытающихся вернуть героев домой целыми и невредимыми.

Изначально писать сценарий и режиссировать пригласили Джеффри Начманоффа («Родина»). Однако планы изменились, и нынче сценарий готовит Никки Тоскано («Мотель Бейтсов», «Оттенки синего»). Пилот снимет Макджи («Чак», «Смертельное оружие»). Вдобавок он выступит исполнительным продюсером наравне с Марти Бауэном, Виком Годфри, продюсером полнометражного оригинала Джоном Дэвисом, Джоном Фоксом и Альбертом Пейджем. Производством займутся Temple Hill и Davis Entertainment.