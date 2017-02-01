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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Чад Стахелски и Дерек Кольстад подумывают о сериале про Джона Уика

Портал Slashfilm сообщает, что авторы кинодиптиха «Джон Уик» — режиссёр Чад Стахелски и сценарист Дерек Кольстад — не прочь увидеть историю о крутом киллере на малых экранах. Более того, создатели считают, что по-настоящему раскрыть персонажа, показать всю его подноготную удобнее всего именно в многосерийном формате.

Раздумывая над сюжетом второго фильма, Стахелски с Кольстадом перебрали много различных идей, в том числе обсуждали и приквел, где собирались рассказать, как Джон справился с невыполнимой миссией и заполучил свободу. Как раз об этом, по разумению Чада Стахелски, было бы здорово рассказать в сериале:

«Джон Уик 2» — не приквел, хотя поначалу именно на него и была ставка. Мы почти закончили сценарий предыстории и в итоге отложили его на будущее. Компания Lionsgate заинтересована в создании сериала о Джоне Уике, и нам это тоже кажется отличным вариантом. В сериале у тебя есть возможность куда лучше развить историю главного героя, чем в двухчасовом фильме. Нам хотелось бы сохранить все наши творческие наработки о прошлом Уика и его невыполнимой миссии для телевидения.

Идея, как ни крути, отличная, но только при условии, что титульного персонажа в сериале сыграет Киану Ривз.

В отечественный кинопрокат полнометражный боевик «Джон Уик 2» выходит 9 февраля.

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  • +
    1 февраля 2017 года

    угу, наматывать сопли полчаса будут в одной серии, прежде чем до экшена дойдет

  • Ar2logo
    ++3
    1 февраля 2017 года

    Тест работы комментариев: Без Ривза не нужно совсем, а с ним только если коротким сезоном на нетфликсе или hbo.

  • Koothrappali
    +
    1 февраля 2017 года

    Тут ещё постер подъехал, очень-таки добротный JohnWick2

  • Tuliackbaev
    +
    1 февраля 2017 года

    №1. Alexandr Kubyshkin

    угу, наматывать сопли полчаса будут в одной серии, прежде чем до экшена дойдет

    Относительно недавно закончился Банши и это был прекрасный экшн сериал с соплями в нужном количестве, если сделают в таком же духе то я только за.

  • +
    1 февраля 2017 года

    Все просто, будет Киану, будем смотреть.

  • KVENTIN TARANTAIKO
    +
    1 февраля 2017 года

    Мне кажется, они сами понимают, что на данном этапе без Кианки этот сериал обречён на провал.

  • fail
    +
    7 fail
    1 февраля 2017 года

    Шикос. Роскошные драки из фильмов готов смотреть в формате сериала вечно.

  • kro44i
    +
    8 kro44i
    1 февраля 2017 года

    Создатели «Джона Уика» подумывают об одноимённом сериале

    Окучивание по всем направлениям.

    Комикс от Dynamite Entertainment уже анонсировали.

    Игра под VR тоже скоро выйдет.

  • Tuliackbaev
    +
    1 февраля 2017 года

    №8. kro44i

    Игра под VR тоже скоро выйдет.

    Джона Уика в качестве играбельного персонажа в Payday 2 ввели ещё осенью 2014-го. Правда озвучивает его другой актёр (в принципе достаточно похоже) т.к.Ривз отказался.

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