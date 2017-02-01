Портал Slashfilm сообщает, что авторы кинодиптиха «Джон Уик» — режиссёр Чад Стахелски и сценарист Дерек Кольстад — не прочь увидеть историю о крутом киллере на малых экранах. Более того, создатели считают, что по-настоящему раскрыть персонажа, показать всю его подноготную удобнее всего именно в многосерийном формате.

Раздумывая над сюжетом второго фильма, Стахелски с Кольстадом перебрали много различных идей, в том числе обсуждали и приквел, где собирались рассказать, как Джон справился с невыполнимой миссией и заполучил свободу. Как раз об этом, по разумению Чада Стахелски, было бы здорово рассказать в сериале:

«Джон Уик 2» — не приквел, хотя поначалу именно на него и была ставка. Мы почти закончили сценарий предыстории и в итоге отложили его на будущее. Компания Lionsgate заинтересована в создании сериала о Джоне Уике, и нам это тоже кажется отличным вариантом. В сериале у тебя есть возможность куда лучше развить историю главного героя, чем в двухчасовом фильме. Нам хотелось бы сохранить все наши творческие наработки о прошлом Уика и его невыполнимой миссии для телевидения.

Идея, как ни крути, отличная, но только при условии, что титульного персонажа в сериале сыграет Киану Ривз.

В отечественный кинопрокат полнометражный боевик «Джон Уик 2» выходит 9 февраля.