Роли исполняют: Леонардо Дикаприо, Мел Гибсон и Яхья Абдул-Марин II

Леонардо Дикаприо спродюсирует экранизацию книги Стивена Талти «Чёрная рука» (The Black Hand).

Студия Paramount приобрела права на первоисточник и сейчас ищет сценариста.

Действие развернётся в Нью-Йорке 1903 года, когда волна преступности обрушилась на город. Бандиты оставляли в местах преступлений свою визитную карточку — символ чёрной руки. Детектив Джозеф Петросино, также известный, как «итальянский Шерлок Холмс», намерен поймать всех членов криминальной организации.

Дикаприо исполнит роль детектива.

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Легализацияв Голливуде фактически завершена — его зовут в продолжение комедии «Здравствуй, папа, Новый год!» . Его и актёра Джона Литгоу. Предполагается, что Литгоу изобразит папу персонажа Уилла Феррелла, а Гибсон исполнит роль отца героя Марка Уолберга.

Первая часть рассказывала про тихого и спокойного бизнесмена (Феррелл), который желает только одного — стать лучшим отчимом для двух детей своей жены. Неприятности начинаются, когда прибывает раскрепощённый и харизматичный биологический отец (Уолберг). Так и стартует неравная борьба за умы и сердца детишек.

Шон Андерс и Джон Моррис опять напишут сценарий и Андерс вернётся к режиссуре.

Сиквел выходит 10 ноября 2017 года.

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может сыграть второго злодея в экранизации комикса «Аквамен» , потому что одного антагониста — Повелителя океанов — мало для фильма режиссёра Джеймса Вана.

Абдуле-Марину предложили партию Чёрной манты. У этого злодея нет настоящих суперспособностей, зато он силён, вынослив, мастерски владеет всевозможными единоборствами и холодным оружием. Также у него есть фирменный костюм, который позволяет на равных сражаться в родной стихии Аквамена.

Главные роли исполняют Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон.

Кино выходит 5 октября 2018 года.