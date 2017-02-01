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Роли исполняют: Леонардо Дикаприо, Мел Гибсон и Яхья Абдул-Марин II

Леонардо Дикаприо спродюсирует экранизацию книги Стивена Талти «Чёрная рука» (The Black Hand).

Студия Paramount приобрела права на первоисточник и сейчас ищет сценариста.

Действие развернётся в Нью-Йорке 1903 года, когда волна преступности обрушилась на город. Бандиты оставляли в местах преступлений свою визитную карточку — символ чёрной руки. Детектив Джозеф Петросино, также известный, как «итальянский Шерлок Холмс», намерен поймать всех членов криминальной организации.

Дикаприо исполнит роль детектива.

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Легализация Мела Гибсона в Голливуде фактически завершена — его зовут в продолжение комедии «Здравствуй, папа, Новый год!». Его и актёра Джона Литгоу. Предполагается, что Литгоу изобразит папу персонажа Уилла Феррелла, а Гибсон исполнит роль отца героя Марка Уолберга.

Первая часть рассказывала про тихого и спокойного бизнесмена (Феррелл), который желает только одного — стать лучшим отчимом для двух детей своей жены. Неприятности начинаются, когда прибывает раскрепощённый и харизматичный биологический отец (Уолберг). Так и стартует неравная борьба за умы и сердца детишек.

Шон Андерс и Джон Моррис опять напишут сценарий и Андерс вернётся к режиссуре.

Сиквел выходит 10 ноября 2017 года.

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Яхья Абдул-Марин II может сыграть второго злодея в экранизации комикса «Аквамен», потому что одного антагониста — Повелителя океанов — мало для фильма режиссёра Джеймса Вана.

Абдуле-Марину предложили партию Чёрной манты. У этого злодея нет настоящих суперспособностей, зато он силён, вынослив, мастерски владеет всевозможными единоборствами и холодным оружием. Также у него есть фирменный костюм, который позволяет на равных сражаться в родной стихии Аквамена.

Главные роли исполняют Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон.

Кино выходит 5 октября 2018 года.

1 Обсудить
  • Mimimi
    1 февраля 2017 года

    Яхья Абдул-Марин II может сыграть второго злодея в экранизации комикса «Аквамен», потому что одного антагониста — Повелителя океанов — мало для фильма режиссёра Джеймса Вана Только вот Орм как бы и не антогонист вроде, просто ревностно защищает свой дом и политика Аквамена ему не очень импонирует, Орм может стать злодеем в следующих фильмах, но очень вряд ли в первом.

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