Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Идеальные незнакомцы». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Идеальные незнакомцы». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Эмм... насколько я помню альтернативная концовка не является альтернативной и вообще это главный спойлер фильма, который автор рецензии раскрывает прямо в тексте. Фильм то уже давно вышел на носителях, так что я бы порекомендовал подумать идти ли в кино или предпочесть просмотр дома, в конце концов обстановка дружеского ужина вполне способствует интимному просмотру, где ничто не отвлекает. Кроме того, хочется отметить что фильм довольно здраво подходит к проблемам общества, где никому на самом деле не интересны обсуждение чужих девиаций, и в просветлённой Европе также как и во всём мире ценятся консервативные ценности, и мало кто стремится поднять неудобные темы для обсуждения в дружеском кругу за столом. Маски не являются чем то фальшивым и аморальным, как никак именно общество привило человеку такое чувство как "стыд" — никто не хочет оказаться под прицелом осуждающих взглядов и растерять дружеские связи. Социальный договор подразумевает что некоторые темы будут всегда оставаться неуместными в определённых ситуациях и дабы сохранить привычный порядок вещей приходится идти на компромисс с окружением. Ко всему прочему фильму действительно хорошо удаётся воссоздать атмосферу дружеского ужина в большой компании, диалоги хорошо отыграны и звучат естественно, персонажи также убедительны, что помогает настроится на фильм, определённо я бы рекомендовал это кино к просмотру.
Что-то у нас с выходом в прокат затянули: смотрел где-то месяцев 5 назад его. Возможен скорый ремейк в Голливуде, в принципе, так как кино вышло очень и очень годное.