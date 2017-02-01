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Рецензия и отзывы на фильм «Идеальные незнакомцы»

Станислав Туманов написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Идеальные незнакомцы». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Идеальные незнакомцы»
2 Обсудить
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Рецензии Идеальные незнакомцы
  • VoronaLost
    1 февраля 2017 года

    Эмм... насколько я помню альтернативная концовка не является альтернативной и вообще это главный спойлер фильма, который автор рецензии раскрывает прямо в тексте. Фильм то уже давно вышел на носителях, так что я бы порекомендовал подумать идти ли в кино или предпочесть просмотр дома, в конце концов обстановка дружеского ужина вполне способствует интимному просмотру, где ничто не отвлекает. Кроме того, хочется отметить что фильм довольно здраво подходит к проблемам общества, где никому на самом деле не интересны обсуждение чужих девиаций, и в просветлённой Европе также как и во всём мире ценятся консервативные ценности, и мало кто стремится поднять неудобные темы для обсуждения в дружеском кругу за столом. Маски не являются чем то фальшивым и аморальным, как никак именно общество привило человеку такое чувство как "стыд" — никто не хочет оказаться под прицелом осуждающих взглядов и растерять дружеские связи. Социальный договор подразумевает что некоторые темы будут всегда оставаться неуместными в определённых ситуациях и дабы сохранить привычный порядок вещей приходится идти на компромисс с окружением. Ко всему прочему фильму действительно хорошо удаётся воссоздать атмосферу дружеского ужина в большой компании, диалоги хорошо отыграны и звучат естественно, персонажи также убедительны, что помогает настроится на фильм, определённо я бы рекомендовал это кино к просмотру.

  • altern
    2 altern
    1 февраля 2017 года

    Что-то у нас с выходом в прокат затянули: смотрел где-то месяцев 5 назад его. Возможен скорый ремейк в Голливуде, в принципе, так как кино вышло очень и очень годное.

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