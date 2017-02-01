Новости из стана Final Fantasy

На прошедшем в Японии праздновании 30-летия серии Final Fantasy издательство Square Enix поделилось небольшой порцией полезной информации относительно своих проектов.

Наконец стала известна дата выхода Final Fantasy XII: The Zodiac Age. В Европе и США переиздание классики выходит уже 11 июля, тогда как в самой Японии — 13 июля. Также выяснилось, что один из персонажей Final Fantasy XII засветится в World of Final Fantasy в качестве «чемпиона» в будущем дополнении.

Не забыли разработчики и о DLC к Final Fantasy XV. Одно выйдет 21 февраля и предложит нарядить неразлучную четвёрку в суперкостюмы, дающие персонажам 30-минутную неуязвимость; для перезарядки костюмов потребуется 24 часа реального времени. Другое DLC — «Эпизод Гладио» — выйдет 28 марта; как можно догадаться из названия, оно передаст под наш непосредственный контроль главного здоровяка Final Fantasy XV и закроет одну из самых глупых дыр в повествовании игры. А вот «Эпизод Промто» придётся немного подождать; приблизительная дата его выхода — июнь.

7 февраля — через день после выхода Mobius Final Fantasy в Steam — в игре начнётся эвент, посвящённый персонажам Final Fantasy VII.

Ну а в качестве бонуса представляем вам постер всеми ожидаемой Final Fantasy VII Remake: