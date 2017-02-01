 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на фильм «Викинг» Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто» КГ играет: Hammerwatch (юбилейный стрим) Трейлер и дата выхода Prey Подкаст на колёсах. «Три икса: Мировое господство»
Если вы не можете писать комментарии, сталкиваетесь с ошибками при их отправке или ваши сообщения навеки пропадают в премодерации и вы не видите их на сайте — пожалуйста, просигнальте нам об этом через форму обратной связи.
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:
1

Новости из стана Final Fantasy

На прошедшем в Японии праздновании 30-летия серии Final Fantasy издательство Square Enix поделилось небольшой порцией полезной информации относительно своих проектов.

Наконец стала известна дата выхода Final Fantasy XII: The Zodiac Age. В Европе и США переиздание классики выходит уже 11 июля, тогда как в самой Японии — 13 июля. Также выяснилось, что один из персонажей Final Fantasy XII засветится в World of Final Fantasy в качестве «чемпиона» в будущем дополнении.

Не забыли разработчики и о DLC к Final Fantasy XV. Одно выйдет 21 февраля и предложит нарядить неразлучную четвёрку в суперкостюмы, дающие персонажам 30-минутную неуязвимость; для перезарядки костюмов потребуется 24 часа реального времени. Другое DLC — «Эпизод Гладио» — выйдет 28 марта; как можно догадаться из названия, оно передаст под наш непосредственный контроль главного здоровяка Final Fantasy XV и закроет одну из самых глупых дыр в повествовании игры. А вот «Эпизод Промто» придётся немного подождать; приблизительная дата его выхода — июнь.

7 февраля — через день после выхода Mobius Final Fantasy в Steam — в игре начнётся эвент, посвящённый персонажам Final Fantasy VII.

Ну а в качестве бонуса представляем вам постер всеми ожидаемой Final Fantasy VII Remake:

Новости из стана Final Fantasy
1 Обсудить
Темы
 
Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PlayStation 4) Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One) Mobius Final Fantasy (Android, iOS, PC) Final Fantasy VII Remake (PlayStation 4)
  • zarish
    1 zarish
    1 февраля 2017 годаспонсор

    Заказал коллекционный набор доширака в честь тридцатилетия великой серии.

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Инсайдеры о политике Square Enix в последние годы
 
CG-трейлер с E3-2015 игры Final Fantasy VII Remake
 
Второй трейлер игры Final Fantasy VII Remake

Тоже интересно

 
Кино 20th Century Fox поймала «Левиафана»
 
Аниме ЕВА-91
 
Кино Официальный постер фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
Кино Рецензия на мультфильм «Хороший динозавр»
 
Кино Трейлер фильма «Дизлайк»
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 32: «Хитмэн: Агент 47»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Tokyo Xanadu - новые геймплейные ролики, демонстрирующие переключение между сопартийцами Persona 5 - видео с DLC-костюмами героев Persona 2 Digimon World: Next Order - вышел релизный трейлер новой части серии о ловле монстров на PlayStation 4 Sea of Thieves - опубликован восьмиминутный геймплейный ролик Final Fantasy VII Remake - продюсер рассказал о статусе разработки проекта, ремейке Final Fantasy VI и многом другом

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика