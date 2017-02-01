Скажите честно: вы соскучились по Морровинду? А то ведь прошло уже 15 лет с момента знакомства с этой таинственной и враждебной местностью из The Elder Scrolls III.

И вот теперь Bethesda Softworks анонсировала следующее крупное дополнение для The Elder Scrolls Online, которое получило название Morrowind. По словам разработчиков, в DLC будет полностью воссоздан регион Ввандерфелл, где и развернутся основные события. Это будет самое крупное и масштабное дополнение для The Elder Scrolls Online, и если верить обещаниям разработчиков, игроков в нём ожидают «сотни часов интереснейших приключений, совершенно новый класс и обновлённая система PvP».

Дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind на PS4, Xbox One и PC — 6 июня. Независимо от того, интересна вам MMO по миру TES или нет, посмотреть новый CG-трейлер в любом случае стоит: