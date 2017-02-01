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The Elder Scrolls Online: Morrowind — анонс, CG-трейлер и дата выхода

Скажите честно: вы соскучились по Морровинду? А то ведь прошло уже 15 лет с момента знакомства с этой таинственной и враждебной местностью из The Elder Scrolls III.

И вот теперь Bethesda Softworks анонсировала следующее крупное дополнение для The Elder Scrolls Online, которое получило название Morrowind. По словам разработчиков, в DLC будет полностью воссоздан регион Ввандерфелл, где и развернутся основные события. Это будет самое крупное и масштабное дополнение для The Elder Scrolls Online, и если верить обещаниям разработчиков, игроков в нём ожидают «сотни часов интереснейших приключений, совершенно новый класс и обновлённая система PvP».

Дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind на PS4, Xbox One и PC — 6 июня. Независимо от того, интересна вам MMO по миру TES или нет, посмотреть новый CG-трейлер в любом случае стоит:

 
 
12 Обсудить
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Видео The Elder Scrolls Online (PC, PlayStation 4, Xbox One)
  • Игорек Потылек
    1 февраля 2017 года

    Знатная у мужика охрана.

  • blz
    2 blz
    1 февраля 2017 года

    Первая мысль в середин ролика- где же наши дройдоки? Под конец- где Хеллбой? Под самый конец, когда музыка заиграла- где мои 17 лет...

  • TrueОльга
    1 февраля 2017 года

    Мы уже приплыли в Морровинд? Нас выпустят, это точно.

  • zarish
    4 zarish
    1 февраля 2017 годаспонсор

    ESO Morrowind: 60$. Update to ESO Morrowind: 40$. И на офф. сайте написано, что примерно 30 часов геймплея. Дополнение Tamriel стоило 2500 Крон. 3к крон: 25$. Т.е. за 1 полноценную локацию и 1 класс просят что-то слишком дофига в сравнении с прошлыми дополнениями. Да и обидно, что новые игроки за 60$ получат ВСЕ дополнения сразу, а старым игрокам приходилось сначала покупать игру, потом покупать дополнения, а теперь ещё и 40$ за новое. В итоге получается дофига, особенно когда брал не по скидке. Короче лучше бы ценник на само дополнение поставили 20-25$. Было бы справедливо.

  • cyberin
    1 февраля 2017 года

    №2. blz

    Первая мысль в середин ролика- где же наши дройдоки? Под конец- где Хеллбой? Под самый конец, когда музыка заиграла- где мои 17 лет... . Да уж, те же мысли посетили. Дройдеки и Золотая армия.

  • Ольга Резцова
    1 февраля 2017 года

    Рус. версия https://www.youtube.com/watch?v=L8AtOgjig30

  • kerosinko
    1 февраля 2017 года

    лучше бы ремастер Морровинда выпустили

  • Vidocq
    8 Vidocq
    1 февраля 2017 года

    Какая же охуительная была в Морровинде музыка. До сих пор до мурашек пробирает.

  • Captain Hero .
    1 февраля 2017 года

    дополнение для The Elder Scrolls Online идет прямиком нахуй. Меня куда более интересует, будет ли преиздание Морровинда на движке Скайрима от народных умельцев?

  • Tearlach
    1 февраля 2017 года

    №9. Captain Hero .

    Меня куда более интересует, будет ли преиздание Морровинда на движке Скайрима от народных умельцев?

    Skywind, но он в альфе. https://www.youtube.com/user/TESRSkywindOfficial/videos

  • CaHe4eK
    11 CaHe4eK
    1 февраля 2017 года

    Играть в это все равно не буду, но за музыку спасибо!

  • tben88
    12 tben88
    1 февраля 2017 года

    Разве двемерские машины не восприимчивы к магии?

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