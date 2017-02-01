Джон Уик в виртуальной реальности

Мы уже сообщали, что авторы «Джона Уика» подумывают перенести своё детище на малые экраны. Но пока Чад Стахелски и Дерек Кольстад рассуждают о будущем проекте, Lionsgate и Starbreeze Studio уже практически готовы к выпуску VR-шутера со всеми любимым киллером в главной роли.

События John Wick Chronicles развернутся аккурат между первым и вторым фильмами. Пока неясно, принимает ли Киану Ривз непосредственное участие в процессе озвучки (но это сомнительно).

Приобрести «виртуальный тир» можно будет уже 9 февраля (за день до премьеры «Джона Уика 2») эксклюзивно для HTC Vive. Цена в Steam намекает на масштабы продукта — 419 pуб. Ну а если и такая цена кажется вам слишком большой для подобного проекта, то знайте, что в комплект входит бесплатная копия Payday 2.