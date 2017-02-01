 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
CG-трейлер и дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind Создатели «Джона Уика» подумывают об одноимённом сериале RPG по фильму «Апокалипсис сегодня» Брайан Сингер срежиссирует пилот о Людях Икс от FOX Подкаст на колёсах. «Три икса: Мировое господство»
Если вы не можете писать комментарии, сталкиваетесь с ошибками при их отправке или ваши сообщения навеки пропадают в премодерации и вы не видите их на сайте — пожалуйста, просигнальте нам об этом через форму обратной связи.
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:
4

КГ играет: Max Payne

В 19:00 по московскому времени Кирилл Илюхин сядет играть в Max Payne по заказу одного из наших патронов. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, а просто смотреть — прямо здесь.

4 Обсудить
Темы
 
Max Payne (PC, iOS)
  • Toilet Duck
    1 февраля 2017 года

    Макс Пейн это шедевр ! играйте с англ озвучкой и рус субтитрами , тогда атмосферней, проходил раз 30 наверно и до сих пор нравится .игра из разряда маст хэв.

  • Георгий Гогидзе
    1 февраля 2017 года

    №1. Toilet Duck

    играйте с англ озвучкой и рус субтитрами , тогда атмосферней

    Думаю будет стареющий педофил. Или Фаргус в лучшем случае =)

  • andrew_matrix
    1 февраля 2017 годаспонсор

    №undefined. Toilet Duck

    Ещё какой шедевр.хотя вторая мне и нравится побольше,но с первой вся ностальгия.о третьей я просто промолчу лучше.это хорошая игра.но не макс пейн ни разу.

    Мой первый комп,который у меня был,и на который я долго клянчил у родаков,оказался с встроенным в материнку видеоядром на 4мб+третий пень 733мгц насколько я помню.и вот это сраное встроенное ядро тянуло первого Макса с частотой чуть выше чем название подкаста у наших друзей) Во дворе даже помню,считались крутыми пацанами те,чей комп тянул Макса.не как сейчас -"ой,твой комп тянет игру в 30 фпс,говно,говно! Мой в 60!!!!111" а именно просто бы тянул,и сразу счастлив) И вот однажды я уговорил батю дать денег на новую видюху для Макса) на которой я его потом проходил,забегая вперёд,раз 5 подряд.на ней уже он шёл прекрасно. И вот,вроде конец 2001 года,или самое начало 2002го,вроде уже после НГ.помню только что был сильный снегопад.) я иду из магазина,в руках новенькая GeForce 2 MX400,мне 15 лет,я счастлив.

  • Volodymyr Filichev
    1 февраля 2017 года

    test

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игровые экранизации нашей мечты
 
Стечение мыслей: Рестартофобия
 
Рецензия на игру Max Payne

Тоже интересно

 
Кино Режиссёр «Фаренгейта 9/11» расскажет об американских вторжениях
 
Кино Промо-арт фильма «Отряд самоубийц»
 
Кино Кадры из фильма «Левша»
 
Кино Старик Росомаха и старик Саблезубый
 
Кино Второй трейлер фильма «Йоганутые»
 
Кино Рецензия на фильм «Девушка из Дании»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Tokyo Xanadu - новые геймплейные ролики, демонстрирующие переключение между сопартийцами Persona 5 - видео с DLC-костюмами героев Persona 2 Digimon World: Next Order - вышел релизный трейлер новой части серии о ловле монстров на PlayStation 4 Sea of Thieves - опубликован восьмиминутный геймплейный ролик Final Fantasy VII Remake - продюсер рассказал о статусе разработки проекта, ремейке Final Fantasy VI и многом другом

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика