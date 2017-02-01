КГ играет: Max Payne

В 19:00 по московскому времени Кирилл Илюхин сядет играть в Max Payne по заказу одного из наших патронов. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, а просто смотреть — прямо здесь.
В 19:00 по московскому времени Кирилл Илюхин сядет играть в Max Payne по заказу одного из наших патронов. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, а просто смотреть — прямо здесь.
Макс Пейн это шедевр ! играйте с англ озвучкой и рус субтитрами , тогда атмосферней, проходил раз 30 наверно и до сих пор нравится .игра из разряда маст хэв.
№1. Toilet Duck
играйте с англ озвучкой и рус субтитрами , тогда атмосферней
Думаю будет стареющий педофил. Или Фаргус в лучшем случае =)
№undefined. Toilet Duck
Ещё какой шедевр.хотя вторая мне и нравится побольше,но с первой вся ностальгия.о третьей я просто промолчу лучше.это хорошая игра.но не макс пейн ни разу.
Мой первый комп,который у меня был,и на который я долго клянчил у родаков,оказался с встроенным в материнку видеоядром на 4мб+третий пень 733мгц насколько я помню.и вот это сраное встроенное ядро тянуло первого Макса с частотой чуть выше чем название подкаста у наших друзей) Во дворе даже помню,считались крутыми пацанами те,чей комп тянул Макса.не как сейчас -"ой,твой комп тянет игру в 30 фпс,говно,говно! Мой в 60!!!!111" а именно просто бы тянул,и сразу счастлив) И вот однажды я уговорил батю дать денег на новую видюху для Макса) на которой я его потом проходил,забегая вперёд,раз 5 подряд.на ней уже он шёл прекрасно. И вот,вроде конец 2001 года,или самое начало 2002го,вроде уже после НГ.помню только что был сильный снегопад.) я иду из магазина,в руках новенькая GeForce 2 MX400,мне 15 лет,я счастлив.