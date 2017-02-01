FOX запасается комедийным пилотами

Телеканал FOX заказал пилотные эпизоды сразу двух однокамерных производственных комедий — Type A и L.A. to Vegas.

Type A — офисная комедия о группе консультантов, нанятых выполнять грязную работу, о которую другие не хотят мараться. Если нужно кого-то уволить, сократить зарплату или просто сообщить плохие новости — это по их части. Для всех остальных они враги, друг для друга — семья.

Сценарий напишет Лесли Уэйк-Уэбстер («Новенькая») на основе книги Аарона Джеймса Assholes: A Theory. Вдобавок он выступит исполнительным продюсером наравне с Джейсоном Уайнером («Американская семейка»), который срежиссирует пилотный эпизод.

Действие комедии L.A. to Vegas развернётся в воздухе — на пятничном рейсе из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас и обратном рейсе в воскресенье. Сериал расскажет о группе аутсайдеров, пытающихся найти своё место в жизни. Сценарий готовит Лон Зиммет ([«Клиника), который также числится продюсером наравне с Уиллом Ферреллом, Адамом Маккеем и Крисом Хенчи.

Производством обоих проектов займётся 20th Century Fox TV.