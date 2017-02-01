Анонс аниме «Парни „Санрио“»

Журнал Sho-Comi объявил о создании анимационной версии мультимедийного проекта «Парни „Санрио“» (Sanrio Danshi), рассказывающего историю пятерых парней из старших классов, каждый из которых обожает определённую серию товаров компании Sanrio — реально существующего магната в сфере милых аксессуаров и школьных принадлежностей, владеющего такими популярными брендами, как Hello Kitty и Jewelpet.
Кота Хасегава — старшеклассник, обожающий персонажа «Санрио» собаку Пом Пом Пурин, но стесняющийся этого. По воле случая он попадает в одну школу с Ю Мизуно — парнем, которому нравится другой персонаж «Санрио», кролик Май Мелоди. При встрече Ю убеждает Коту, что ему не стоит стесняться любви к милым персонажам: и теперь Коте, Ю и трём другим парням из их школы предстоит принять свои чувства (к персонажам, конечно же) и перебороть смущение по этому поводу.
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Сэйю
|Кота Хасегава
|Такуя Эгучи
|Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Такео Гоуда в «Моей истории любви»
|Ю Мизуно
|Сома Сайто
|Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
|Щунсуке Ёщино
|Джун Оосука
|Огава в «Секрете Харуки Ногидзаки», Хаката Тощиро в «Дикой пляске мечей: Ханамару»
|Рё Нишимия
|Хироюки Кагура
|Кендзи Миязава в «Бродячих псах литературы»
|Сэйичиро Минамото
|Юма Учида
|Нагиса Кирью в «Кризисе в классе», Хаяте Иммельманн в «Макроссе Дельта»