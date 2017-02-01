Анонс аниме «Парни „Санрио“»

Журнал Sho-Comi объявил о создании анимационной версии мультимедийного проекта «Парни „Санрио“» (Sanrio Danshi), рассказывающего историю пятерых парней из старших классов, каждый из которых обожает определённую серию товаров компании Sanrio — реально существующего магната в сфере милых аксессуаров и школьных принадлежностей, владеющего такими популярными брендами, как Hello Kitty и Jewelpet.

Кота Хасегава — старшеклассник, обожающий персонажа «Санрио» собаку Пом Пом Пурин, но стесняющийся этого. По воле случая он попадает в одну школу с Ю Мизуно — парнем, которому нравится другой персонаж «Санрио», кролик Май Мелоди. При встрече Ю убеждает Коту, что ему не стоит стесняться любви к милым персонажам: и теперь Коте, Ю и трём другим парням из их школы предстоит принять свои чувства (к персонажам, конечно же) и перебороть смущение по этому поводу.