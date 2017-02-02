Брайан Герберт, старший сын Фрэнка Герберта, написавший более дюжины сиквелов и приквелов к книжной «Дюне», наконец-то написал нечто полезное:

Теперь официально — Legendary Pictures официально договорилась с невероятно талантливым режиссёром Дени Вильнёвом насчёт постановки новой экранизации «Дюны».

Канадский постановщик, снявший «Прибытие» и работающий над «Бегущим по лезвию 2049», ранее в интервью Variety рассказывал, что новая киноадаптация «Дюны» — его давняя мечта, но приобретение прав — чересчур сложный процесс. Как хорошо, что о правах позаботились люди из Legendary.

Сюжет первоисточника разворачивается в далёком будущем, «Дюна» Фрэнка Герберта рассказывает историю Пола Атрейдеса, чья семья получает контроль над планетой Арракис. Другие аристократические семьи тоже хотят стать главными по Арракису — единственной планете во вселенной, где есть необходимый ресурс спайс. После того как семью Пола предают и свергают, повествование исследует темы политики, религии и отношений человека с природой. Ну а Пол пытается организовать восстание и скинуть предателей и свергателей.

В 1984 году Дэвид Линч снял свою интерпретацию книги с Кайлом Маклахленом в роли Пола. Его киношная «Дюна» сильно недобрала в прокате, но получила культовый статус. Романы Герберта также были адаптированы каналом Syfy. У Legendary, разумеется, есть права и на производство нового телевизионного сериала.