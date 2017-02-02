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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Дени Вильнёв официально стал режиссёром киноэкранизации «Дюны»

Брайан Герберт, старший сын Фрэнка Герберта, написавший более дюжины сиквелов и приквелов к книжной «Дюне», наконец-то написал нечто полезное:

Теперь официально — Legendary Pictures официально договорилась с невероятно талантливым режиссёром Дени Вильнёвом насчёт постановки новой экранизации «Дюны».

Канадский постановщик, снявший «Прибытие» и работающий над «Бегущим по лезвию 2049», ранее в интервью Variety рассказывал, что новая киноадаптация «Дюны» — его давняя мечта, но приобретение прав — чересчур сложный процесс. Как хорошо, что о правах позаботились люди из Legendary.

Сюжет первоисточника разворачивается в далёком будущем, «Дюна» Фрэнка Герберта рассказывает историю Пола Атрейдеса, чья семья получает контроль над планетой Арракис. Другие аристократические семьи тоже хотят стать главными по Арракису — единственной планете во вселенной, где есть необходимый ресурс спайс. После того как семью Пола предают и свергают, повествование исследует темы политики, религии и отношений человека с природой. Ну а Пол пытается организовать восстание и скинуть предателей и свергателей.

В 1984 году Дэвид Линч снял свою интерпретацию книги с Кайлом Маклахленом в роли Пола. Его киношная «Дюна» сильно недобрала в прокате, но получила культовый статус. Романы Герберта также были адаптированы каналом Syfy. У Legendary, разумеется, есть права и на производство нового телевизионного сериала.

3 Обсудить
 22 декабря 2016 годаДени Вильнёв может стать режиссёром экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта 22 ноября 2016 годаСтудия Legendary приобрела права на киношную и сериальную экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта 13 сентября 2016 годаУ режиссёра Дени Вильнёва нет прав на финальный монтаж «Бегущего по лезвию 2», но есть мечта снять «Дюну»
  • shimpanadze
    2 февраля 2017 года

    Ддддаа, детка! Пахнуло хорошим фильмом.

  • Redwood
    2 февраля 2017 года

    Наконец-то, просто охуительная новость! Первоисточник отличный, постановщик отличный. Постановщик хотел этого кино - совсем сказка. Не отошли, правда, еще от Варкрафта, где Джонс был фанатом вселенной, но не смог ему не дали сделать совсем хорошо.. Верим, чо. Ждем.

  • Santjago
    2 февраля 2017 года

    Огогогого! Нужный человек оказался в нужном месте в нужное время! Отличная новость, кино неслабо так скакнуло вверх в рейтинге моих личных ожиданий.

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