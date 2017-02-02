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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
3

Крис Террио написал новый сценарий для «Бэтмена»

Драматический уход Бена Аффлека с поста режиссёра нового сольного «Бэтмена» ни на секунду не остановил работу над сценарием фильма. Издание Deadline сообщает, что Крис Террио написал очередную версию сюжета уже после того, как отстрелялись Аффлек и комиксист Джефф Джонс.

Террио ранее работал с Беном над сценарием «Операции „Арго“», в 2012 году их совместные усилия были отмечены двумя «Оскарами»: за лучший фильм и за лучший адаптированный сценарий. Также Крис отметился в «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости». Короче говоря, кредит доверия ещё не достиг нуля, даже после инцидента с «Мартой».

Аффлек по-прежнему продюсирует и исполняет главную роль в фильме, про сюжет которого толком ничего не известно. Мы знаем, что Джо Манганьелло сыграет злодея Дефстроука, Джереми Айронс вернётся к роли дворецкого Альфреда и Дж.К. Симмонс изобразит комиссара Гордона.

Сейчас «Бэтмену» ищут нового главного постановщика.

Официальной даты выхода у проекта нет и, похоже, кино уже не впишется сетку релизов 2018 года.

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  • Mimimi
    +
    1 Mimimi
    2 февраля 2017 года

    Да блин что не так с "Мартой" то а? Вот объясните что смешного в том что Супс просит спасти свою мать? просит врага, не взирая на то что сам может умереть. Вот блин хорошая драматическая сцена была, а её так обсмеяли, хотя в кино у нас в зале никто не ржал, была лютая тишина, все вперёд облокачиваясь вгрызаясь в экран.

  • penek kocarb
    +
    2 февраля 2017 года

    Что-то я сильно сомневаюсь, насчёт полностью "нового" сюжета. Дописал да, или отполировал.

  • Es
    +
    3 Es
    2 февраля 2017 года

    За один день? Охуенно.

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