Драматический уход Бена Аффлека с поста режиссёра нового сольного «Бэтмена» ни на секунду не остановил работу над сценарием фильма. Издание Deadline сообщает, что Крис Террио написал очередную версию сюжета уже после того, как отстрелялись Аффлек и комиксист Джефф Джонс.

Террио ранее работал с Беном над сценарием «Операции „Арго“», в 2012 году их совместные усилия были отмечены двумя «Оскарами»: за лучший фильм и за лучший адаптированный сценарий. Также Крис отметился в «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости». Короче говоря, кредит доверия ещё не достиг нуля, даже после инцидента с «Мартой».

Аффлек по-прежнему продюсирует и исполняет главную роль в фильме, про сюжет которого толком ничего не известно. Мы знаем, что Джо Манганьелло сыграет злодея Дефстроука, Джереми Айронс вернётся к роли дворецкого Альфреда и Дж.К. Симмонс изобразит комиссара Гордона.

Сейчас «Бэтмену» ищут нового главного постановщика.

Официальной даты выхода у проекта нет и, похоже, кино уже не впишется сетку релизов 2018 года.